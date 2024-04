Planes para este fin de semana en Murcia

¿Todavía decidiendo qué hacer este fin de semana? Consulta algunos de los planes que te proponemos para que disfrutes!

Murcia baila al ritmo de Abril en Danza

Este fin de semana, Murcia se une a la danza contemporánea con la continuación del festival "Abril en Danza", que promete llenar la ciudad de movimiento, música y creatividad. La actividad comienza este viernes 19 de abril a las 20.00 horas en el Teatro Circo Murcia con Para cuatro jinetes, una innovadora pieza de la Compañía Mucha Muchacha. Esta obra explora la esencia del cuerpo humano en su relación con el tiempo, actuando simultáneamente como jinete y caballo y navegando por las ficciones de nuestra existencia.

El festival también tiene preparado un regalo para los amantes de la danza al aire libre. Este domingo 21 de abril a las 12.30 horas, la Plaza de la Universidad de Murcia acogerá el evento gratuito "En calle", que presenta tres actuaciones destacadas: "Somos" de Lookathingsdifferent, "Lo invisible" de Los No bautizados, y "Lo que los árboles no cuentan" de Héctor Plaza y Kiko López.

Murcia Foodie Week: Cuatro días de gastronomía y cultura en la Plaza Circular

Del 18 al 21 de abril, la Plaza Circular de Murcia se transformará en el corazón de la gastronomía regional con la celebración de la Murcia Foodie Week. Combinará actuaciones en vivo, degustaciones, y talleres de cocina, con el fin de crear una experiencia gastronómica integral. Influencers destacados en el ámbito culinario compartirán estos manjares con sus seguidores, amplificando el alcance de Murcia, en cuanto a gastronomía.

El evento contará con la participación de conocidos chefs y restaurantes locales, entre ellos El Churra y La Taúlla, que ofrecerán lo mejor de su cocina. También se incluirán catas y maridajes a cargo de prestigiosas bodegas como Alceño y Estrella de Levante, asegurando una experiencia gastronómica de primera calidad. Además tiene actividades programadas tanto en horarios de mañana como de tarde, este festival se perfila como el plan perfecto para quien busca disfrutar de la gastronomía en un ambiente festivo y cultural.

Artesanía Market Fest: Un encuentro de tradición e innovación en Murcia

Este 18, 19 y 20 de abril, el Centro Regional de Artesanía de Murcia va a ser en el escenario del primer "Artesanía Market Fest", un evento que promete ser una celebración de la creatividad y la maestría artesanal de la región. Organizado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa de Murcia, este festival busca poner en valor la artesanía local a través de una serie de actividades que mezclan la tradición con toques modernos. El festival ofrecerá un mercado lleno de productos únicos, desde decoración y moda hasta joyería y alimentos, creados por más de 20 artesanos destacados de la región. Además, el evento contará con música en directo, incluyendo actuaciones de la banda de rock Goblin Circus y varios DJs reconocidos como Plutonita y AlbalaDj, que amenizarán el ambiente y harán de este encuentro una experiencia inolvidable.

También se han programado ocho demostraciones en vivo y talleres tanto para niños, con artesanos como Anuka Creaciones y Fernando Martínez, como para adultos, con Vanesa Castaño e Isabel Puig liderando las actividades.

El "Artesanía Market Fest" estará abierto el jueves 18 de abril de 17 a 21 horas; y el viernes 19 y sábado 20 de abril, de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas, ofreciendo una oportunidad perfecta para aquellos interesados en la artesanía de calidad y las nuevas tendencias culturales.

Beer in the River: Un fin de semana de cerveza artesanal y cultura

Otro evento de este fin de semana, el patio del Cuartel de Artillería de Murcia se convierte a la cultura cervecera con la celebración de la segunda edición de "Beer in the River", un festival que combina cervezas artesanales, música en vivo, artesanía y delicias gastronómicas. La feria, que arranca este viernes a las 17:30, promete ser un punto de encuentro para los amantes de la buena cerveza y el buen ambiente.

Durante el evento, que se extenderá hasta la media noche de hoy y continuará el sábado de 12:00 a 24:00 horas y el domingo de 12:00 a 18:00, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de cervezas artesanales. Una decena de empresas cerveceras, incluyendo tres locales de la Región de Murcia, están presentes para ofrecer sus mejores productos, que destacan por sus estilos únicos y sabores distintivos. Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar estas cervezas acompañadas de una excelente selección de platos y bocados disponibles en un área dedicada de "food-trucks".

La música en vivo, elemento clave del festival, estará a cargo de una serie de DJs conocidos en la escena local e internacional, incluyendo a Jungleo, Vondee, Matt Cess, Madbel Dj Set y Cortocircuito. Estos artistas prometen mantener el ambiente energizado y vibrante a lo largo de todo el fin de semana, creando una atmósfera perfecta para disfrutar de las cervezas y la comida.

"Beer in the River" no es solo un festival para degustar cerveza, sino una experiencia cultural completa que celebra la artesanía local y la innovación gastronómica. Además de la cerveza y la comida, los asistentes pueden explorar puestos de artesanía local, donde artistas y artesanos de la región exhiben sus trabajos, desde joyería hecha a mano hasta decoraciones y accesorios únicos.

Un día de piano bajo el cielo de Murcia

Presentación de la nueva edición de Pianos en la Calle en Murcia / Eva Rodríguez García

Este sábado 20 de abril, de 11:00 a 20:30 horas, las melodías de piano llenarán el aire de Murcia en una jornada musical continua que promete deleitar a los amantes de la música. En una iniciativa patrocinada por Clamo, la Plaza del Cardenal Belluga y el Paseo Alfonso X El Sabio se convertirán en los escenarios de un espectáculo único con la instalación de dos pianos de cola, donde la música no cesará en ningún momento del día, será ininterrumpidamente.

Este evento especial precede la celebración del 10º aniversario de Clamo. Los visitantes de la Plaza del Cardenal Belluga y del Paseo Alfonso X El Sabio tendrán la oportunidad de experimentar una variedad de piezas interpretadas por estos artistas consumados, en un ambiente relajado y al aire libre. Este evento busca no solo entretener, sino también enriquecer la cultura local mediante la exposición pública al arte del piano, haciendo de la música clásica algo accesible y disfrutable para todos.

Así que si te encuentras en Murcia este fin de semana, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta experiencia musical única.

Ismael Serrano encanta a Murcia con 'La canción de nuestra vida'

El reconocido cantautor Ismael Serrano regresa a los escenarios con un espectáculo renovado. Este 20 de abril, a las 21:00 horas, el Teatro Circo Murcia acogerá "La canción de nuestra vida", un concierto que promete ser un encuentro revelador con la música y la poesía del artista.

En "La canción de nuestra vida", Serrano no solo repasará sus grandes éxitos sino que también presentará temas inéditos que se convertirán en los nuevos himnos de sus seguidores.

El repertorio de Serrano celebra el presente y reflexiona sobre el crecimiento personal y el desafío que representa hacer las paces con el paso del tiempo. Como dice una de sus nuevas canciones: "Somos hermosos porque somos reales", una invitación a encontrar lo bonito de la autenticidad.

Además de las nuevas composiciones, el concierto incluirá sorpresas como reinterpretaciones de temas antiguos y versiones de canciones de autores admirados por Serrano.

Las entradas para este evento están disponibles a precios que varían entre 28€ y 35€, las entradas que se compran online están agotadas, date prisa y compralas en taquilla el día del evento! Así que si te apetece disfrutar con un plan en Murcia este fin de semana, no te pierdas la oportunidad de experimentar "La canción de nuestra vida", y dejarte llevar por la música que solo Ismael Serrano sabe ofrecer.