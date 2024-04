Pedro Cano: "Pintar siempre que puedo es el regalo más grande que me ha dado la vida"

De Roma a México y Brasil, pasando por Nueva York, Siria, Egipto o Turquía, entre otros rincones del mundo, pero siempre con Blanca en el corazón. No importa dónde, la atmósfera huertana plasmada en un lienzo lleva su firma

A la tierna edad de 10 años, una caja de colores al óleo le cambió la vida, sin saber que décadas más tarde inspiraría otras muchas, dejando un legado aún inacabado. «Aquel regalo de mi hermano me salvó la vida. Iba por el río, pintando paisajes con un lienzo más grande que yo, y supe que ya sólo quería pintar». Una confianza en su propio talento que también supo ver poco después la pintora valenciana Amparo Benaches, quien determinó la orientación artística de un Pedro Cano cuya obra se asocia inmediatamente con el paisaje murciano.

Reconocido a nivel internacional, el pintor blanqueño se ha hecho a sí mismo a base de conversaciones, caminos, paisajes y encuentros que han constituido la tradición oral y el viaje como sus principales pilares. «Espero que haya todavía gente joven con ganas de aprender de la más hermosa, frágil y efímera de las formas de transmitir y comunicar: contar un cuento».

Recientemente ha sido condecorado con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Desde que tengo uso de razón no he hecho más que pintar, pero hay mucha gente que no ha tenido el soporte familiar que yo tuve toda mi vida. Me acordé esa mañana de la cantidad de gente que se pierde por falta de apoyos y por haber nacido lejos de los lugares donde es fácil prepararse para una profesión tan dura como la mía.

¿Cree que se le otorga al arte el valor que merece en España?

Tendíamos que pensar que la voz más importante fuera de nuestro país es la cultura y el arte, y todo el mundo nos admira por haber dado a personalidades como Velázquez, Cervantes, García Lorca y un largo etc. Desafortunadamente, parece ser que mucha gente no lo tiene en cuenta.

«La voz más importante fuera de nuestro país es la cultura y el arte; todo el mundo nos admira por haber dado a personalidades como Velázquez, Cervantes o García Lorca»

También ha sido homenajeado en Blanca por su «esfuerzo, superación talento y entrega». ¿Cómo de unido sigue Pedro Cano a su tierra natal?

Aunque he pasado muchísimo tiempo fuera de mi tierra, siempre encontré tiempo para no desvincularme de Blanca, y he venido siempre que he podido aunque a veces desde lugares muy lejanos para no perder el contacto con mi familia y mis amigos.

Allí, desde 2008, la Fundación que lleva su nombre se erige como un espacio multidisciplinar encargado de acoger y promover todo tipo de actos culturales y sociales. ¿Se trata de la «obra» de la que más orgulloso se siente?

Siempre he pensado que la cultura no nace siempre en las grandes ciudades, ni mucho menos, y de cualquier pequeño pueblo pueden surgir ideas, situaciones e historias que pueden competir con cosas que se hacen en lugares importantes, aunque tengan que realizarse con gran dificultad. De todos modos, durante los casi 14 años que la Fundación Pedro Cano lleva abierta hemos podido oír voces de personas que, si no hubiese estado este espacio, habría sido impensable que hubiesen llegado hasta nosotros.

En 2005 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia. ¿Cuál ha sido su relación con la institución académica a lo largo de su vida?

El año que viene se cumplirán 20 años desde que fui investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia. Me hubiera gustado haber podido dar clases en Bellas Artes antes de ello, como se me ofreció antes de la apertura. Tengo que decir que todos los Rectores que estuvieron a la cabeza de la UMU han tenido conmigo una relación fantástica, pero el Decano de aquel momento no lo creyó oportuno y se me alejó de poder estar presente en aquella recién nacida facultad de Murcia, pero de todos modos creo mi contribución a través de cursos de pintura al agua impartidos en los meses de mayo desde la fundación, así como pequeños seminarios abiertos a niños y adultos que realizamos de vez en cuando, me han dado grandes satisfacciones y he podido consignar a mucha gente parte de lo que yo recibí de los profesores que tuve durante mis estudios en San Fernando en Madrid, así como de cantidad de experiencias personales extraídas de mis viajes y mis encuentros, que fueron esenciales para mi trabajo.

¿Cómo cree que ha evolucionado la UMU en este tiempo?

Más que de la universidad me gustaría hablar de la Facultad de Bellas Artes, en la cual yo podría haber hecho algo más de lo que he hecho, que es prácticamente nada. Lo que sí sería importante, como sucede en las universidades americanas, es dotar de una figura de profesor en residencia en un periodo de 3 a 6 meses. Estoy seguro que muchos artistas llegarían para enriquecer las enseñanzas de pintura, escultura, fotografía, etc., y que sería para los alumnos una enorme riqueza, al ser estos profesionales profesores por periodos cortos y que traerían cada uno de ellos un aire nuevo dentro de la organización docente.

Tras toda una vida dedicada a la pintura, ¿qué objetivos o proyectos le quedan por cumplir?

Pintar siempre que puedo es el regalo más grande que me ha dado la vida. El proyecto más importante en este momento es poder seguir pintando con la capacidad y la ilusión adolescente que aún conservo gracias a Dios. Pero quiero hacer una reflexión de lo que fue mi llegada a Murcia en el año 1972, con un exposición en la desafortunadamente desaparecida Galería Zero. Mi obra tuvo una presencia importante para muchos jóvenes que empezaban a pintar en aquel momento, y conseguí trasladar muchas de mis inquietudes a ellos y a los que llegaron después. Estoy muy orgulloso de ver la calidad de los trabajos de mis paisanos que en este momento están en primera línea en el panorama cultural de España.