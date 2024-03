Una estampa tradicional y luminosa para el cartel de Bando de la Huerta 2024

La fiesta del Bando de la Huerta es irreductible, está llena de estímulos visuales, históricos, emocionales, culinarios... Y encerrar o expresar toda esa riqueza en una obra artística es una tarea complicada. Así lo ha reconocido Vicente Pereñíguez, el autor del cartel anunciador del Bando de la Huerta, que se ha presentado este jueves en la sala de catas de Estrella de Levante.

En la imagen puede observarse una tierna estampa colorida, luminosa y costumbrista donde predomina el verde, con cuatro huertanos (dos hombres, uno de ellos con una guitarra, y dos mujeres) con los trajes tradicionales y en un paisaje indeterminado de Murcia en el que abundan palmeras y limoneros.

Asegura Pereñíguez que una de las cosas que le ha movido para realizar el cartel de este año es la sinceridad y el respeto «a las personas y las tradiciones».

Cartel anunciador del Bando de la Huerta 2024 / Juan Carlos Caval

«El Bando de la Huerta es tantas cosas que su síntesis es muy complicada», ha explicado Pereñiguez, que ha estacado que ha puesto mucha atención al tratamiento de la «impresionante» luz de Murcia, que ha querido trasmitir un mensaje directo que no requiere sesudas interpretaciones y que ha desarrollado el trabajo sin presiones ni pretensiones. «He pintado lo que me ha salido de dentro, lo que yo considero que es el Bando de la Huerta y espero que guste y pido la indulgencia de todos, sobre todo de aquellos a los que no le guste».