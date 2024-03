El Ayuntamiento espera licitar este año la primera fase del Parque Metropolitano Oeste

El Ayuntamiento de Murcia consignará en los presupuestos de 2024 y 2025, de manera plurianual, los 5,5 millones de euros necesarios para ejecutar el Parque Metropolitano Oeste de Barriomar. "Esto hará que al fin este proyecto sea una realidad", ha asegurado este lunes el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, que aclaró que esta financiación estará habilitada "se consigan o no fondos europeos". De todas formas, el Ayuntamiento se presentará a las próximas convocatorias de ayudas para un proyecto que, según Guillén, ha sido readaptado en los últimos meses "a la filosofía del alcalde Ballesta". De estas manera, los populares desligan el proyecto actual, del que dejó hecho el equipo de José Antonio Serrano y que según el concejal era "poco atractivo y sin ningún tipo de discurso; por no obtuvo ningún tipo de financiación europea".

Cabe recordar que el anterior equipo de Gobierno dejó consignado 1 millón de euros para iniciar la primera fase del proyecto, y es ahora cuando el Gobierno popular dejará consignados los 4,5 millones restantes entre 2024 y 2025. En cuanto a los plazos que se manejan no hay nada claro, ya que antes, una vez que se tenga perfilado el proyecto básico, el Ayuntamiento tendrá que pedir los permisos pertinentes a diferentes organismo como la Confederación Hidrográfica del Segura y sobre todo la Dirección General de Carreteras. Tras recabar estas consultas, el Ayuntamiento prevé que tendrá preparado el proyecto de ejecución antes de que llegue el verano y la licitación de la primera fase se lanzará este mismo año. "Nuestro compromiso es que a lo largo de la legislatura sea una realidad, pero cuando dependemos de otras administraciones no queremos dar plazos concretos de ejecución, porque no queremos engañar a los murcianos", ha añadido Guillén.

Sobre el proyecto, Guillén aseguró que es el más ambicioso de la Región de Murcia. "Supondrá revegetar, reforestar y poner al servicio de todos los murcianos 200.000 metros cuadrados de nuevas infraestructuras verdes urbanas, con decenas de miles de árboles y numerosas zonas actividades culturales, de ocio y tiempo libre", ha indicado el edil popular.

El Parque Metropolitano también disfrutará de las últimas tecnologías vinculadas con el alumbrado y el riego inteligentes. Además, el proyecto servirá para recuperar el paisaje huertano, la trama del ecosistema de huertos y acequias tradicionales que existían en la zona, incluyendo la recuperación de la acequia Almohajar.

Otros puntos claves del proyecto será la conexión de la pasarela de Barriomar, la vertebración norte-sur con el corredor verde de San Andrés, y la presencia del agua constante, a través de las acequias y con un moderno sistema de fuentes, en las que se prevén ciertos espectáculos luminosos. De entre todos los elementos que incluirá este macroparque, Guillén ha destacado una gran zona infantil que funcionará, por sus grandes dimensiones, como un elemento atractor para todo el municipio y que será "la más vanguardista de la ciudad, con el objetivo de que los más pequeños de la casa y sus familias vengan a disfrutar de este espacio único".