Este es el itinerario del cortejo de la Virgen de la Fuensanta hasta la Catedral de Murcia

Con motivo de la Romería de la Bajada de la Virgen de la Fuensanta este jueves 22 de febrero, el Ayuntamiento de Murcia, de la mano de la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha puesto en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad de los vecinos desde su salida del santuario de Algezares hasta su llegada a la Catedral de Murcia.

Cerca de 100 agentes de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos reforzarán la seguridad y la movilidad de los vecinos a lo largo de todo el trayecto. Una vez que el cortejo llegue al caso urbano, concretamente a la plaza González Conde del barrio de El Carmen, 4 voluntarios de protección civil en dos vehículos, apoyarán a la Policía Local justo en este punto, cerrando el cortejo por la gran afluencia de gente que se concentra a las puertas de la Iglesia a la llegada de la patrona a la ciudad.

Asimismo, y de manera estratégica dos vehículos de bomberos de grandes dimensiones se situarán entre las 17.30 y las 20.30 horas en la plaza Martínez Tornel a modo de parapeto, y proteger así el cortejo que acompaña a la Virgen de la Fuensanta. En todo momento los 4 bomberos y los 4 voluntarios de Protección Civil trabajarán de manera coordinada con la Policía Local en base a las necesidades del evento.

A qué hora llega la Fuensanta a Murcia

Está previsto que la Virgen de la Fuensanta salga del Santuario de Algezares aproximadamente a las 15:00 de la tarde y discurra por las calles Subida a la Fuensanta, Saavedra Fajardo, Región de Murcia, Avda. R. de Murcia F1, Avda. del Progreso, Avda. Pío XII (Santiago el Mayor), C/ Torre de Romo, C/ S. Hermanos Cerón (19.00 h. aprox.), Alameda de Colón, Plaza Camachos, Plaza M. Tornel, C/ Tomas Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza C. Belluga, C/ Salzillo, C/ Barrionuevo, Plaza Hdez. Amores y llegada a la Catedral cerca de las 20:00 de la tarde. Cabe recordar que, por las obras en la fachada de la Catedral, la Virgen entrará este año por la puerta de la Plaza de la Cruz y no por Belluga.

Horarios de la línea de autobús

En cuanto al servicio de transportes, desde el Ayuntamiento de Murcia se han previsto para este jueves desvíos alternativos de forma puntual para las líneas que se vean afectadas por el recorrido de la bajada. Por ello, no se interrumpe el servicio de ninguna línea, sino que se habilitan estos desvíos alternativos dinámicos para adaptarse al corte en cada momento.

Este jueves, a partir de las 11.00 horas la línea 50 que llega a la pedanía de Algezares tendrá como última parada el Santuario, en lugar de las Escuelas de Algezares. La línea 50 también tiene paradas en la Circular, Gran Vía, Floridablanca y Torre de Romo, entre otros puntos.

Por otro lado, el operativo de limpieza con motivo de la bajada de la Patrona se desarrollará este jueves con el servicio ordinario, para lo cual la empresa responsable reorganizará los medios técnicos para dar cobertura a la zona del itinerario. No obstante, si fuera necesario se aumentarían los equipos para mantener el recorrido en las mejores condiciones.