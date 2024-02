"Adaptar hábitos de vida a nuestro reloj biológico repercute en una mejor salud"

Se podría decir que a su día le faltan horas. Las clases de Medicina que imparte en el Laboratorio de Investigación Biosanitaria y las de Biotecnología en la Facultad de Biología en el Campus de Espinardo, proyectos de investigación, artículos científicos, trabajo en laboratorio y reuniones semanales con la Universidad de Harvard, a la que acude por un periodo de tres o cuatro meses cada año, conforman una vida profesional muy intensa que le ha valido el reconocimiento, internacional y regional, de una comunidad científica que la considera una de las pioneras del estudio de los ritmos circadianos y la alimentación.

¿Cómo recibió el homenaje del IMIB en el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia?

Fue un día muy importante para mí, no solamente por haber recibido un homenaje en mi Región de Murcia, sino también porque allí se reunieron personas con las que coincidí cuando realicé mi tesis doctoral, como por ejemplo el equipo de Cirugía de La Arrixaca que dirigía Pascual Parrilla, y muchos otros profesionales de la Sanidad murciana que me han ayudado mucho durante toda mi carrera investigadora, además de personal de la Universidad de Murcia que me ha apoyado durante este tiempo.

Muy emotivo también porque se organizó un debate entre mujeres acerca precisamente de la figura de la mujer en la ciencia, y es que, aunque se ha avanzado mucho en el ámbito laboral, sigue quedando mucho que recorrer en el ámbito social, principalmente por problemas de conciliación.

Sus investigaciones se centran en el uso de la cronoterapia en el tratamiento de la obesidad. ¿Qué es exactamente la cronoterapia?

La cronoterapia surge con el objetivo de basar el tratamiento de la obesidad en base a la cronobiología, la cual estudia la biología del ser humano en función de las horas del día. Y es que se ha demostrado que no es lo mismo comer a una hora que a otra, o las consecuencias de los ritmos y duración del sueño. Se trata del estudio de los horarios en los hábitos de vida, y cómo estos horarios pueden influir a la hora de perder peso cuando se lleva a cabo un tratamiento de adelgazamiento.

Adaptar esos hábitos de vida a nuestro reloj biológico repercutirá sin duda en una mejor salud. Aquí entra en escena la conocida como nutrigenética, que estudia los llamados ‘genes reloj’, aquellos que marcan los horarios de funcionamiento de nuestro organismo.

Me siento muy reconocida y satisfecha porque veo que la cronobiología, mi ciencia, tiene una repercusión directa en la sociedad

Aunque se trata de una ciencia relativamente nueva, afortunadamente está contando con el apoyo y reconocimiento por parte del ámbito científico que merece. De hecho, hace unos años se entregó el Premio Nobel a los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, los descubridores del ‘reloj interno del cuerpo’, por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano.

Y a nivel social, ¿se le da la importancia necesaria a la cronobiología?

Es verdad que cada vez hay más interés al respecto, y que se van normalizando temas como el ayuno intermitente, o las consecuencias de cenar tarde, o la incidencia de la hora a la que se realiza el deporte o se duerme la siesta, por ejemplo. Me siento muy satisfecha porque veo que la cronobiología, mi ciencia, tiene una repercusión directa en la sociedad.

De hecho, me siento muy reconocida, y un claro ejemplo de ello es que el año pasado se me invitó desde el National Institutes of Health, la agencia principal del gobierno de los Estados Unidos responsable de la biomedicina y la salud pública de investigación, a impartir una conferencia acerca de crononutrición.

En ocasiones culpamos a la genética de enfermedades como la obesidad. ¿Cuánto hay de verdad en esto?

Recientemente hemos realizado desde los Centros de Nutrición y Adelgazamiento Garaulet un estudio genético en el que han participado 1.210 ciudadanos de la Región de Murcia, en el que se han analizado un total de 770.000 variantes genéticas en cada uno de los individuos para calcular la propensión genética para la obesidad, clasificándolos en tres grupos: alta, media y baja propensión a la obesidad según sus genes. Y se ha observado que esa propensión sí que asocia al grado de obesidad, además de que velocidad para la pérdida de peso también se ve influida por esta genética, aunque no será el factor definitivo del éxito de una dieta para alcanzar un peso saludable.

¿Cuáles son los errores más comunes al iniciar una dieta?

El error más común que se suele dar cuando se sigue una dieta es que ésta sea demasiada restrictiva, lo que puede llevar a los conocidos atracones. También se suele dar el caso de dietas que no están equilibradas y a las que le falten nutrientes que a la larga nuestro organismo va a demandar. Otro problema es el aislamiento social que algunas dietas mal concebidas conllevan.

Jornadas como el Día de las Universidades Saludables y otras investigaciones realizadas en el seno de la UMU ponen de relieve la concienciación acerca de la importancia de la alimentación saludable. ¿Vamos por el buen camino?

Siempre es interesante que, a nivel no solo académico, sino también familiar o empresarial, se fomente esta promoción de la alimentación saludable. En España sí que estamos más implicados en este sentido que en Estados Unidos. Allí, en la Universidad de Harvard no hay un horario específico para la comida, mientras que, si estás en la Universidad de Murcia, por ejemplo, sí que se tiene en cuenta ese tiempo para la alimentación.

