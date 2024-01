El PSOE de Murcia denunció ayer que más de 40 personas que ejercen labores de notificadores para el Ayuntamiento llevan cinco meses sin cobrar. Según la concejala socialista, Ainhoa Sánchez, desde septiembre, estos trabajadores están poniendo a disposición del Consistorio sus vehículos particulares, y ponen de su bolsillo tanto el combustible como los arreglos que precisan los vehículos para realizar estas funciones.

«Siguen sin recibir contraprestación alguna por la nefasta gestión del concejal José Guillén», lamentaba ayer Sánchez, que añadió que le resulta «curioso» comprobar «cómo se traen a funcionarios de otras administraciones, incluso amigos y familiares cercanos, a puestos con importantes retribuciones, mientras que no se preocupa en retribuir la labor ejercida por los notificadores». La edil del PSOE no entiende por qué sí hay presupuesto «para gastarse un dineral en las fiestas de Navidad, pero no para esto».

Por otro lado, los socialistas reprocharon al Gobierno popular ciertos gastos que consideran superfluos, como el que ha supuesto la creación de la Unidad de Caballería «mientras que asistimos atónitos al mayor tijeretazo en inversiones para las pedanías de la historia», indicó la edil.

Por ello, la concejala socialista ha exigido al alcalde de Murcia, José Ballesta, y al edil de Personal, José Guillén, que cumplan con su obligación y tomen las decisiones necesarias «para arreglar el estropicio y que estos trabajadores cobren lo que les adeuda el Consistorio».

Por su parte, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia aseguró que está trabajando y analizando «todas las medidas que resulte necesario adoptar para solucionar esta situación» y que se encuentra «en contacto permanente con los representantes de los sindicatos».

"El único culpable es el PSOE"

Los populares no negaron la deuda con estos trabajadores, pero señalaron que «el único culpable de la situación de los empleados municipales es el PSOE por subir el gasto de Personal en más de 40 millones en solo dos años».

Para los populares, son los socialistas los que deben dar explicaciones, «porque son los responsables directos de la delicada situación que presentan las arcas del Ayuntamiento por culpa de su nefasta gestión económica».

Según el PP, durante el tiempo que estuvo gobernando la coalición de PSOE y Ciudadanos, el gasto del capítulo de Personal pasó de 144 a 190 millones, incrementándolo, por tanto, en 46 millones, «algo inaudito en la historia del Consistorio murciano».

Desde el equipo que lidera José Ballesta afirman que el agujero en las cuentas ha generado un panorama económico en el Ayuntamiento «muy complicado», en el que se llegó a poner en peligro servicios tan básicos como son la luz, el teléfono y los datos móviles. «Lo que el PSOE está denunciando es una consecuencia directa de su mala gestión», sentenciaron fuentes del PP.