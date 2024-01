El Ayuntamiento de Murcia pedirá al Ministerio de Transportes una prórroga del protocolo para desarrollar la ampliación de la Línea 1 del tranvía hasta el barrio del Carmen, en virtud del cual, el Gobierno de España se comprometió a financiar un tercio del presupuesto total: cerca de 32 millones de euros. Esta solicitud ha sido aprobada este lunes en el Pleno municipal a través de una moción del PP, que contó únicamente con los votos de la banca popular, el voto en contra del PSOE y la abstención del Grupo Municipal de Vox.

La moción popular, que se ha presentado como alternativa a una iniciativa del PSOE, también incluye una demanda para ampliar el protocolo e incluir en la extensión tranviaria otros destinos como El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca o el Campus de Ciencias de la Salud.

Tal y como ya informó esta Redacción, según el Gobierno popular la ampliación del tranvía hasta El Carmen por Constitución y Gran Vía supondrá la demolición de cerca de 11 kilómetros de los nuevos carriles segregados de bus y bici del plan de movilidad. Por ello, la moción popular incluye otro punto en el que se compromete a estudiar con las instituciones comunitarias “una fórmula que permita esa demolición sin que ello suponga una penalización o una devolución de los fondos”.

Además, el Ejecutivo popular acudirá a las próximas convocatorias de fondos europeos para lograr financiación para este proyecto.

Por último, el Pleno también ha aprobado instar al Gobierno de España a incluir una partida en los Presupuestos Generales del Estado “para la ampliación del tranvía tras la suscripción del convenio correspondiente”. También se pedirá que participe en la financiación la Comunidad Autónoma, algo que podría concretarse en la próxima reunión entre ambas administraciones en el marco del desarrollo del Área Metropolitana.

Durante el debate de la moción, el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, aseguró que la ampliación del tranvía al barrio del Carmen y El Palmar “constituye un objetivo irrenunciable para el actual equipo de Gobierno”. Como prueba de ello, Muñoz recordó que su partido presentó una enmienda en el Congreso de los Diputados para que se incluyese una partida para financiar el proyecto, algo que fue rechazado por el Gobierno de Pedro Sánchez, lamenta el concejal popular, que destaca que otras poblaciones sí recibieron financiación como Palma para su tranvía o Sevilla para su metro. Sin embargo, para Murcia, señala el concejal, solo existe un protocolo, que señala que "no supone gasto ni dará lugar a contraprestación financiera alguna entre las partes firmantes».

Por otra parte, ha recordado que las obras de movilidad llevadas a cabo por el Partido Socialista son incompatibles con la ampliación, (una de las conclusiones de un informe técnico municipal) lo que en opinión de Muñoz demuestra “la incapacidad del anterior equipo de Gobierno”.

Por su parte, el PSOE presentó una moción en la que reprochó al Gobierno local que no haya sido capaz en sus 6 meses de mandato de presentar al menos un borrador del proyecto, para no hacer peligrar la llegada de la aportación estatal al proyecto. “Ustedes no han querido que progresase el proyecto porque iba a suponer un logro socialista sin precedentes en el municipio; perder ese dinero sería la mayor de las vergüenzas”, ha indicado la concejal Carmen Fructuoso.

Sobre la necesidad de rehacer el proyecto por la incompatibilidad con las obras de movilidad y la necesaria de demolición de los carriles bus y bici, Fructuoso ha asegurado que desde que entró al Gobierno, el equipo de Ballesta “se ha cargado carriles bus a diestro y siniestro, en Espinardo, en El Rollo, en Gran Vía o Ciudad de Almería”. Además, ha dejado entrever que el PP ha sacado a la luz ese informe técnico para justificar su demora para presentar el proyecto.

Por su parte, la concejala de Vox, Alba Franco, que se ha mostrado partidaria de que llegue cuanto antes la ampliación del tranvía a El Carmen para ahondar en la necesaria vertebración entre el norte y el sur, ha echado en cara al PP sus vaivenes con ese medio de transporte. Según Franco, los populares no creen en el tranvía. “En lo que ustedes creen es en el tranvibús”, ha llegado a decir. Como los populares, también dudó del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para aportar esos 32 millones. En este sentido, ha recordado que “el Gobierno sanchista prometió 94 millones de euros para la autovía del bancal y solo llegó 1,5 millones”.