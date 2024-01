Juan García Serrano, presidente de La Crilla, fue elegido el mes pasado presidente de la Federación de Peñas Huertanas, en sustitución de Juan Pablo Hernández. García Serrano ya sabe de qué va el cargo, pues lo ocupó en la década de los 80. Vuelve «con ilusión y con experiencia» para emprender «un proyecto a cuatro años vista» en el que pondrá en el centro a los integrantes de las siete decenas de peñas «de Murcia sobre todo, pero también de Totana, Alcantarilla, Bullas, Alguazas, Mula y Blanca».

¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de las peñas?

Con responsabilidad, sobre todo. Con ilusión y con la experiencia: tuve el honor de ser el primer presidente de la Federación. La preocupación primera es atender la inquietud de las peñas, canalizar sus esfuerzos y apoyarlas. También nos preocupa mucho la formación tanto de sus dirigentes como de sus cuadros docentes. Tomamos las llaves de la federación el 29 de diciembre, hemos estado en fechas festivas y estamos inmersos en la preparación de las Fiestas de Primavera, sin perjuicio del proyecto que tenemos previsto a cuatro años.

¿Qué incluye ese proyecto?

Dar la máxima visibilidad a las peñas huertanas, atender sus inquietudes y potenciarlas. Bien sabe usted que son entidades muy vulnerables, su actividad se patrocina con el esfuerzo de sus socios, directivos y colaboradores. También reivindicar y dejar hecho un museo del traje típico popular de la huerta de Murcia y otras comarcas de la Región, junto a elementos de la huerta como utensilios, medios de labranza...

¿En qué emplazamiento se va a instalar el museo?

Estamos tomando tierra, entre comillas. Lo urgente, e importante también, es la preparación de las Fiestas de Primavera, que el 2 de abril es el Bando de la Huerta. Y todo lo que lleva consigo eso: elección de reinas, convivencias... es lo que ahora mismo nos tiene centrados. Hemos contado con la bienvenida inmejorable por parte de las autoridades municipales y autonómicas.

Pero tendrán pensado algún lugar, que el Ayuntamiento les ceda un sitio u otro...

Entendemos que posiblemente una opción sean las instalaciones del Cuartel de Artillería, puede ser un lugar adecuado. Pero tenemos que sentarnos a hablar con el concejal de Cultura y con el equipo de Gobierno de la corporación municipal. Es un proyecto de una envergadura considerable, no es de hoy para mañana. Aunque es muy necesario que Murcia tenga esa identidad palpable.

Los trajes y las herramientas, ¿quién las pondría?

Tendríamos que verlo con las peñas, que podrían hacer aportaciones, y habría que hacer inversiones económicas para adquirir maniquíes y una infraestructura para poder ofrecer todo. Hay que conjugar muchas inquietudes y muchos esfuerzos.

¿Y por qué no se ha hecho ese museo ya? Es raro.

Más que raro, es lamentable. Y más lamentable aún porque Murcia era un referente con el Museo Internacional del Traje Folclórico, que se creó al amparo del Festival Internacional de Folclore en el Mediterráneo. Lamentablemente, se perdió a finales de la década de los 70. En la época en la que yo fui presidente de la Federación de Peñas conseguimos salvar los trajes.

¿Dónde los encontraron ustedes los trajes que salvaron?

Los sacamos prácticamente de entre unas obras... Estaba lo que es el edificio del Martillo, junto al Cascales, en la Glorieta, estaban iniciando unas obras en unas bóvedas y ahí estaban los trajes almacenados. Gracias al que era consejero de Cultura, Pedro Guerrero, los sacamos prácticamente de los camiones de escombros y los tuvimos durante un tiempo, dos o tres años, en un guardarropa. En el año 84 dejé de ser presidente de la Federación, todo esto pasó a unos almacenes y ahora mismo el hablar de ello es como una utopía. Es sangrante hablar de este tema ahora mismo.

¿Cuántos trajes salvaron?

Había centenares de ellos, trajes de todo el mundo. Los grupos que venían al festival aportaban sus trajes; las embajadas de esos países, también. Este museo estaba donde actualmente está la sede del Gobierno regional, en el Palacio de San Esteban.

Estos trajes, en el museo que idean, ¿tienen cabida?

Nosotros estamos hablando de un museo del trajes típicos de la huerta y otras comarcas de la Región. De todas formas, me atrevería a decir que esos trajes ya no existen. Están extinguidos. Por eso digo que es sangrante.

Volviendo al Bando, ¿han medido si caben carrozas y tribunas por la Gran Vía, tras las obras de movilidad?

Yo creo que no va a haber problema en este campo, estamos hablando con la Agrupación Sardinera... no creo que haya problema porque no hubo con la Cabalgata. Lo importante es que hagamos méritos para que el Bando siga siendo de Interés Turístico Internacional, para seguir manteniendo esta condición, que no es eterna. También queremos potenciar el Bando Infantil y la ofrenda floral.

¿Y habrá un rey de la Huerta?

Bueno, en principio no lo hemos valorado, no lo hemos contemplado...