Además de desfiles, música y trajes vistosos, para Alfonso Gálvez (Murcia, 1955) los Moros y Cristianos son una herramienta con la cual asomarse a un rico pretérito que vale la pena descubrir. Después de asumir la presidencia de la Federación durante dos legislaturas hasta 2016, el delegado del Área VI de la Undef y Medalla de Plata de la Federación de Abanilla vuelve con las energías propias de sus inicios cuatro décadas atrás.

El suyo es un retorno evocador. ¿Qué recuerdos le invaden de su anterior etapa presidencial?

El equipo humano y logros (que potenciaremos) como la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, el Museo de Moros y Cristianos en el antiguo Cuartel de Artillería...

¿Y qué le depara a la fiesta en la etapa que ahora comienza?

Queremos hacer divulgación cultural para que los murcianos sepan de dónde vienen; son muchos siglos de historia que hemos de poner en valor: ‘Conoce tu historia y difúndela’, ese es nuestro lema y el fin de la Federación de Moros y Cristianos. Para ello, diseñaremos una programación con actividades como visitas guiadas a la catedral de Santa María; a la iglesia de San Juan de Dios, que conserva parte del arco y el oratorio atribuidos a la época de Ibn Mardanís; al convento de Las Claras, donde se encuentra la antigua muralla árabe y se situaba uno de los palacios del Rey Lobo... Muchos desconocen dicho patrimonio, y estamos trabajando con la Concejalía de Cultura para cambiar eso. Además, volveremos a representar Ibn Hud, el último suspiro andalusí y daremos conferencias y charlas en centros educativos sobre figuras como Adberramán II, fundador de Murcia en 825; filósofos sufíes como Ibn Arabi o Abu al-Abbás al-Mursi, reconocidos en el mundo entero más que en su ciudad; Fernando III…

El relevo generacional es una de sus líneas de trabajo más ambiciosas...

Esa es la filosofía de mi programa. Contamos con una junta directiva compuesta por una veintena de miembros, muchos de ellos docentes no demasiado mayores que serán los encargados de incorporar a la juventud en la fiesta. Todas las vocalías de la Federación van a tener gente experimentada con un joven al lado para que vaya formándose y sepa de qué va esto, cómo funciona una asociación.

¿Echa de menos mayor implicación? En esta ocasión usted fue el único candidato a presidente…Sí, por eso quiero integrar jóvenes, para que no vuelva a suceder. Lo suyo hubiesen sido tres o cuatro candidatos... Esta vez no me presenté, me lo propusieron y salí elegido por unanimidad; me buscaron para que los Moros y Cristianos no se perdieran.Cualquiera diría que la celebración goza de buena salud...

Pienso que sí, la gran familia de Moros y Cristianos estamos muy ilusionados. No ha sido fácil existiendo en Murcia dos fiestas con tanto recorrido como el Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta, pero somos la tercera en número de festeros (unos mil) y, cada vez más, los murcianos conocen los Moros y Cristianos y qué pretendemos desde la Federación: que comprendan su pasado.

¿Cuál es la particularidad de los Moros y Cristianos de Murcia, el elemento que los hacen singulares dentro de su categoría?

Disfrutamos de algo que pocos tienen: el Campamento Medieval, donde las ocho cabilas y las siete mesnadas se instalan. La gente que viene de fuera, de Alcoy o Villena, nos dicen: ‘Qué gusto tener a todos juntos’, porque en otras localidades, los llamados ‘cuarteles’ están dispersos al carecer de un terreno para ello. Y en lo cultural, no tenemos que envidiar a ninguna localidad española. Nuestra lucha es que Murcia disponga de un recinto como tiene Málaga; hay que conseguir que el Ayuntamiento nos lo ponga y no solo para nosotros, sino para todas las fiestas y así que todo el pueblo murciano pueda reunirse allí.

¿Hubo tiranteces con el Gobierno local por los cambios de ubicación del Campamento Medieval?

Al principio estábamos en San Esteban, aunque con los hallazgos arqueológicos nos mandaron a los jardines del Malecón. Me gustaba el sitio, pero es verdad que se quedaba pequeño porque fueron plantando más huertos. No voy a entrar en detalle; todavía no hemos hablado con el Ayuntamiento y no sabemos qué planes tiene respecto a futuras localizaciones, ahora queremos sumar y contar con un recinto festero.

¿Cómo definiría la relación entre la Federación y el Consistorio?

Buena. En lo personal, me he llevado bien con todos los alcaldes de la democracia, y el actual es un amante de la cultura. Esperamos colaborar conjuntamente por el 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia en 2025, estaremos ‘a tope’ con la efeméride.

Cambiando de tercio… La Undef aglutina a 89 ciudades a nivel nacional que organizan Moros y Cristianos. ¿Cuál es el peso de la Región en la entidad?

Es muy importante, de los territorios más fuertes. Hay dos subsedes nacionales, y una de ellas se halla en Murcia. Recibimos alabanzas desde otras comunidades y de la Undef, de la labor que aquí se realiza. De hecho, este año tendremos la Asamblea Nacional en Caravaca de la Cruz, vendrá mucha gente relacionada con la fiesta.

Y en el plano personal, ¿cuál es su mejor recuerdo desfilando? ¿Y su acto favorito de los Moros y Cristianos de Murcia?

Cuando me nombraron rey moro Aben Hud en 1998. Y me quedo con la joya de la corona: las Embajadas.