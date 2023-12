«Ya era hora», dice Ana María. Esta madrileña suele bajar bastante a Murcia y este domingo ha sido una de las primeras personas en hacer uso del AVE ‘low cost’: ‘Avlo’. «Siempre he tenido transbordo y era un poco engorro», recalca esta viajera con su maleta en mano y a punto de coger el tren dirección Madrid.

Soterrado, a las 09:50 horas llegaba el primer AVE low cost a Murcia. Familias, jóvenes, personas mayores, turistas; en la estación del Carmen se cruzaban aquellos que acaban de llegar y los que se iban.

Paula, que iba con prisa, comenta un poco molesta que «han hecho caja». Al billete, que cuesta entre 7 y 9 euros, hay que sumarle un complemento de maleta. «Me han hecho facturarla» ha criticado.

Para Carmen, su experiencia ha sido «muy buena». Asegura que no ha notado diferencia con el de ida, que sí que era un ave normal. Viaja con su amiga Juana y las dos explican que ellas pagaron 9 euros por el billete porque cuando fueron a comprarlos ya no quedaban de los de 7 euros. Añaden que el suplemento por la maleta puede ir de los 10 a los 30 euros aproximadamente, pero eso no les supone un problema. «Te compensa», aseguran.

«Muy tranquilo, rápido y yo que fui a Madrid en bus, he notado la diferencia», señala Paloma. Ella es la primera vez que opta por el tren y valora que ha sido una experiencia muy cómoda. Marina y Jorge viajan en familia. Ellos sopesaron ir en coche, pero les salía como mejor opción el tren. Es el mismo caso de Arturo y María, que también han elegido el tren para ir a Madrid porque señalan que entrar con coche en la capital es complicado. Además, resaltan que el billete les incluye el cercanías que lleva al aeropuerto, donde tenían una conexión.

Más de 500 pasajeros

Se han desplazado 520 viajeros en los nuevos servicios Avlo Murcia-Madrid Chamartín Clara Campoamor. El primer Avlo ha salido esta mañana a las 6.15 horas desde la estación Madrid Chamartín Clara Campoamor con destino Murcia. El primer tren con origen Murcia y destino Madrid ha salido a las 10.32 horas.

Los nuevos trenes Avlo, se convierten en el primer servicio de alta velocidad low cost en esta línea con dos circulaciones diarias, una por sentido, entre ambas ciudades, lo que supone una oferta de 5.000 plazas semanales. La oferta diaria es de 718 plazas.

Tarifas

El precio de los billetes será a partir de 7 euros, informa Renfe. La comercialización será en una única clase y la venta de billetes se gestionará a través de un sistema dinámico que ofrece el mejor precio disponible en cada momento para el viaje solicitado. Sobre el precio base, el cliente puede añadir servicios adicionales, como selección de plaza, cambios o anulaciones y equipaje adicional. El precio base incluye de manera gratuita una maleta de cabina y un bolso de mano.

Los niños menores de 14 años tendrán una tarifa básica de 5 euros, siempre que vaya acompañado de la emisión de un billete de adulto (con un máximo de dos billetes de niño por adulto). Para familias numerosas también hay previstos descuentos, del 20 % para las de categoría general, y del 50 % para familias numerosas de categoría especial.

Con la nueva programación, se incrementa el número de trenes de alta velocidad entre Murcia y Madrid, que pasará a ser de 10 trenes diarios, 5 por sentido, en lugar de los 4 diarios por sentido que circulan actualmente.