Las quejas de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) por la falta de zonas de carga y descarga y por la sistemática invasión de estas plazas por vehículos no autorizados no han caído en saco roto. Preguntado por esta cuestión, el concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, ha señalado que la coordinación entre los departamento de Tráfico, Movilidad y Policía Local es continua y fluida "y evidentemente, con la incorporación de los nuevos 56 agentes se va a vigilar mucho más todo lo relacionado con las cargas y descargas y los nuevos carriles bici y bus". Perona advirtió que este refuerzo no estará inspirado por un fin sancionador sino informativo y disuasorio. "No se trata de poner la sanción por delante, se trata de dar visibilidad a la Policía Local; cuando el usuario vea a los agentes creo que la sanción no hará falta, pero será el último recurso, como no puede ser de otra manera", ha explicado el edil.

Por su parte, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, también se ha referido al comunicado lanzado por FROET el pasado martes, especialmente a la parte donde la Federación le reprocha que no haya encontrado un hueco en la agenda para reunirse con ellos tras una primera toma de contacto en julio. "Es cierto que tuvimos una reunión en julio, pero después, tanto en el mes de septiembre como octubre, se ha intercambiado documentación para el análisis de las propuestas que han hecho", ha indicado Muñoz, que ha destacado que muchas de ellas ya se están llevando a cabo. El edil también ha recordado que el plan de obras de movilidad que se diseñó durante el anterior equipo de Gobierno suponía la desaparición de más de 2.000 plazas de aparcamiento, "sin ninguna solución alternativa, que solucionara los problemas de los usuarios habituales del espacio público y de los oficios". Ante esta situación, Muñoz ha destacado que desde la Concejalía que dirige se ha redactado y aprobado una ordenanza de movilidad, "que desarrolla de una forma pionera el funcionamiento de las cargas y descargas en el municipio". Además, ha destacado que en breve se va a implementar un registro de matrículas que permitirá que los oficios y repartidores puedan aparcar de manera ordenada, y que se han multiplicado las plazas de carga y descarga en zonas como los barrios de El Carmen, Vistabella, Infante Juan Manuel, el entorno de Gran Vía, la plaza Circular y el eje comprendido entre Ronda Norte y la avenida Primo de Rivera. Por último, ha recordado que tanto FROET, como el resto de asociaciones y federaciones del sector, están convocados para participar en enero en la reunión de la Mesa de Movilidad, tal y como se informó el pasado 14 de noviembre por parte del Servicio Municipal de Transportes. 26 nuevos vehículos para la Policía Local El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado destinar una inversión de más de 1 millón de euros a renovar la flota de la Policía Local con la adquisición de 26 nuevos vehículos para el cuerpo. De los turismos adquiridos por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que dirige el edil Fulgencio Perona, 22 prestarán servicio en los barrios y pedanías de Murcia, dentro de las labores de patrulla que desarrollan los agentes de las distintas comisarías existentes en el municipio. 18 de estos vehículos estarán dotados de equipos de radio y rotulación identificativa para labores de patrulla, mientras que otros 4 estarán destinados a labores de coordinación del cuerpo de la Policía Local. Estos coches dan respuesta a la necesidad de ampliación y sustitución que presentan los vehículos de radio patrulla que tienen los agentes para el desempeño de sus funciones. Por otra parte, el Consistorio también incorpora otros 3 vehículos eléctricos destinados a la Jefatura de Policía y otro coche híbrido camuflado destinado a la representación institucional. La fórmula elegida por la Concejalía para la adquisición de estos 4 vehículos de bajas emisiones es el renting por 4 años no prorrogables. La concejalía ha optado por esta fórmula porque favorece la renovación de vehículos. El Ayuntamiento aplicará esta modalidad a toda la flota de la Policía Local. Con la adquisición de estos 4 vehículos en modo de renting, el Ayuntamiento apuesta por la optimización de los recursos que sean más sostenibles con el medio ambiente. Además, esta modalidad permite ahorrar en reparación y mantenimiento de los vehículos, dando solución a una de las principales problemáticas que ha presentado en los dos últimos años la flota de la Policía Local. De hecho, al inicio del presente mandato, hace 6 meses, el cuerpo tenía 55 coches en el taller pendientes de arreglo. Por otra parte, la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos contribuye a reducir las emisiones contaminantes procedentes de la combustión. Esta acción se enmarca en la estrategia municipal para reducir los gases de efecto invernadero en Murcia. El Ayuntamiento también está perfilando la incorporación de 4 furgonetas que se destinarán al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana con la finalidad de reforzar este servicio.