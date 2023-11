Las obras del plan de movilidad en la avenida Primero de Mayo ya han concluido y su propósito, segun el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, es devolver a los barrios de Vistabella, la Paz y La Fama su carácter residencial. "Estamos realizando un estudio pormenorizado del tráfico de las calles adyacentes para que haya menos circulación y se generen bolsas de aparcamiento y revitalizar así la zona del mercado de abastos", explicó el edil popular, que añadió que se está trabajando también en la ampliación de las aceras y la plantación de arbolado para que el barrio recupere su naturaleza tranquila y amable.

Asegura el edil popular que gracias a los cambios introducidos por el Ejecutivo sobre el plan original se han podido recuperar 90 plazas de aparcamiento, "que sirven para evacuar de la zona residencial todos esos vehículos en búsqueda de plazas en rotación" y avanzó que el Ayuntamiento seguirá trabajando en la gestión del tráfico una vez que hayan concluido todas las obras, "para la mejora y la fluidez del tráfico en las zonas residenciales". Además, recordó que este proyecto, diseñado por el anterior equipo de Gobierno, suponía la reducción del 40 por ciento de los carriles de tráfico y la evacuación de 400.000 movimientos, "y sin alternativa eso era imposible que se llevara a cabo; ya dijimos entonces que estas obras iban a suponer problemas en el tráfico y en el aparcamiento". Para solucionar estos problemas, el Gobierno está trabajando en un plan integral de tráfico "para aportar soluciones en aquellos puntos negros que han nacido fruto de estas obras". Entre esos puntos negros, Muñoz destacó la zona del puente del Hospital, que fue modificado por el anterior Gobierno "sin base técnica ni rigor", y la avenida Miguel de de Cervantes, que experimenta una alta densidad de tráfico. "En cualquier caso, será el criterio de los técnicos,una vez finalizadas las obras, el que vaya determinando qué soluciones se pueden ir adoptando, que seguramente serán muchas y rápidamente se notarán en la ciudad", ha indicado. También recordó que el próximo jueves 9 de noviembre estarán finalizados todos los trabajos en la plaza Circular.

Cruce de acusaciones entre PP y PSOE

Las obras de movilidad han vuelto a ser hoy un campo de batalla política entre socialistas y populares. El concejal de Movilidad considera que su antecesora en el cargo, la socialista Carmen Fructuoso, debería estar "inhabilitada para opinar e incluso para cargo público y que no la salvara de ello ni la ley de amnistía", después del "estrés" y la "tensión" a las que ha sometido a la ciudad y a los murcianos con las obras. Muñoz respondía así a la concejala del PSOE, que aseguraba esta mañana que las obras de movilidad podrían haber estado terminadas el pasado 31 de agosto si no llega a ser por los "bandazos, el descontrol y la mala gestión" del Gobierno popular. Según Fructuoso, la finalización de las obras en verano habría ahorrado a los vecinos las molestias que han sufrido por el ruido de los trabajos a altas horas de la madrugada en los últimos días. Sobre la fecha de finalización de las obras que ha dado el Ejecutivo popular: 30 noviembre, la edil ha recordado que, para no perder los fondos Feder, las obras debían estar finalizadas y ejecutadas antes del 31 de diciembre, y ha asegurado que "el PP solo sabe mentir y hacer suyos todos los avances que se consiguieron durante el Gobierno del PSOE".