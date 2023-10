El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante su moción en la que solicita la creación de una comisión de estudio informativa relativa al incendio sufrido el pasado 1 de octubre. Los fines de este órgano pasan por conocer los hechos y circunstancias administrativas del incendio y establecer recomendaciones para la mejora de los protocolos para evitar que algo similar pueda volver a ocurrir en el futuro. La moción salió adelante con los votos a favor de los concejales populares, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de Vox, que considera que este comisión es una "pantomima" y que sólo servirá para el "autobombo" sobre la gestión de los populares en un suceso que acabó con la vida de 13 personas. La posición de Vox fue duramente recriminada por el resto de partidos que acusaron al líder del partido de Santiago Abascal, Luis Gestoso, de usar políticamente esta tragedia.

El PSOE también presentó una moción en el mismo sentido, que salió adelante con mayoría simple, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

El líder de Vox en Murcia, Luis Gestoso, acusó a PSOE y PP de ponerse de acuerdo en una comisión para "taparse las vergüenzas" y "salvar el pellejo político". También reprochó al Ejecutivo popular que no haya trasladado todavía toda la documentación que ha requerido su Grupo relativa al incendio y a la gestión municipal sobre los locales que estaban funcionando de manera ilegal. "A ustedes no les interesa la verdad, pero a nosotros sí, sólo quieren hablar de lo bien que lo hicieron los servicios de Policía, Bomberos y Emergencias, pero los que no estuvieron a la altura fueron los políticos, y deberían depurar las responsabilidades políticas de forma inmediata y que se vayan de este ayuntamiento los que, por omisión, han provocado esa catástrofe, que esas discotecas estuvieran abiertas por la avaricia de unos empresarios y la vista gorda de unos políticos incompetentes que no han estado a la altura del cargo". Por todo ello, Gestoso pidió la dimisión del concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, del anterior edil en el cargo, el socialista Andrés Guerrero, y de la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, por "mentir" sobre el grado de conocimiento que tenía el ayuntamiento de la situación ilegal de las discotecas antes del siniestro. Cabe destacar que Vox también ha presentado una moción para la creación de una comisión, que según este partido, sí es vinculante y tiene capacidad resolutoria. No salió adelante por el voto en contra de PP.

Por su parte el portavoz socialista negó que vaya de la mano del PP en este proceso, pero sí asegura que lo deseable hubiera sido que los tres partidos se pusieran de acuerdo para crear la comisión sobre el incendio de Atalayas. Lorca recordó que su partido defiende la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Regional y una comisión informativa en el Ayuntamiento. En este sentido, el secretario del Pleno aclaró que el Ayuntamiento de Murcia no tiene competencias para crear una comisión de invetigación como tal, pero sí una de carácter informativo.

La vicealcaldesa y portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, explicó que en la comisión, que se pondrá en marcha en los próximos días, "todos los representantes de la Corporación municipal tendrán acceso a la información y a todos los expedientes que soliciten". Según Pérez, en el marco de esa comisión, todos los grupos tendrán la oportunidad de hablar con los técnicos que llevaron el expediente de cese de actividad de las discotecas siniestradas. Por ello, la vicealcaldesa no entiende la postura de Vox. "Señor Gestoso, no hay ninguna diferencia entre la comisión que ustedes proponen y la que nosotros proponemos, pero la suya retrasaría la investigación un mes más", indicó Pérez, que defendió una vez más que el PP ha mirado este problema de frente, "tomando decisiones desde el primer momento". Por último, la vicealcaldesa pidió a Gestoso que acuda a la comisión, porque si no lo hace estaría haciendo "una vez más juego político, aprovechamiento del dolor de estas familias, y no creo que se lo merezcan".