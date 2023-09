Fue nombrado catedrático de Cirugía de la UMU a los 43 años. ¿Le sorprendió que este reconocimiento llegara tan «pronto» teniendo en cuenta los ritmos pausados de esta carrera docente?

Con los criterios actuales de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es muy complicado acceder al máximo nivel académico de Catedrático a esa edad. Pero yo he estado incluido en un Departamento Universitario dirigido por el profesor Parrilla, que siempre instaba a los jóvenes a progresar en los 3 aspectos fundamentales del Profesor Universitario Vinculado: actividad docente, actividad investigadora y lo más importante, una labor asistencial de calidad. Ya en 1999, cuando conseguí la Cátedra, tenía más de 200 publicaciones en revistas, había realizado docencia desde 1982, había conseguido la plaza de profesor Titular en 1991 y formaba parte de los equipos de trasplante de hígado y páncreas que dirigía Parrilla.

Ha sido presidente de la Asociación Quirúrgica Europea (ESA), y desde finales de 2020 Coordinador Regional de Trasplantes. ¿Ha tenido que realizar muchos sacrificios a nivel personal por su carrera profesional?

Sin esfuerzo personal no se consigue nada en ninguna profesión. La actividad asistencial ha sido muy demandante y el motivo fundamental de mi vida profesional, ya que además de los trasplantes, soy Coordinador Regional de Cirugía Hepática de Alta Complejidad. Mi unidad recibe pacientes de todas las Áreas Sanitarias de Murcia y también de otras comunidades que no tienen solución por tumores avanzados de hígado, o bien pacientes con lesiones inadvertidas de los conductos biliares de otros hospitales.

También la investigación que realiza el cirujano es incompatible con su horario laboral normal porque tiene que estar operando. Por ejemplo, la Unidad que yo dirijo ha publicado más de 400 artículos en revistas científicas, y de ellos más de 20 se han publicado en Annals of Surgery, considerada como la mejor revista de cirugía del mundo. Por tanto, tenemos que robar horas a la familia, a la noche y a los fines de semana para investigar. El haber sido presidente de ESA ha sido un orgullo para Murcia del que me siento agradecido y un privilegiado. Tan sólo otro español ha sido presidente de esta prestigiosa sociedad en el año 2004.

Recientemente ha sido impulsor de una campaña de donación de médula, ¿en qué consiste?

Es un drama tener un paciente con una leucemia u otra enfermedad hematológica grave y no encontrar un donante de médula ósea, especialmente en niños. Por ello, desde la Organización Nacional de Trasplantes y la Fundación Carreras, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se ha iniciado la campaña #UnMatchxUnaVida, donde participan 17 ciudades españolas y Andorra, en la que un bus recorrerá todas las ciudades, y a Murcia nos corresponde el próximo 5 de octubre. Aunque España es muy generosa, tan sólo existen 450.000 donantes en la base de datos, algo ridículo. La idea es pasar de 500.000 en esta campaña. Y por supuesto, que Murcia destaque en el ranking entre las más generosas. Junto con Presidencia y la Consejería de Salud, yo dirijo la campaña como Coordinador Regional, pero participan todos los estamentos de Murcia. El lema será ‘Murcia contra la leucemia’. Se están organizando actos para atraer a los jóvenes al punto de donación.

¿Qué falsos mitos hay que desterrar acerca del trasplante de médula?

La donación consiste tan solo en una extracción de sangre de 3-4 ml (una jeringuilla pequeña). Te incluyen en la base de datos, y si sale un niño o un paciente en cualquier parte de España, acudes al centro de hemodonación de tu Comunidad y de ahí te extraen unas células de tu sangre como si fuese una donación de sangre, que tú recuperas en unas dos semanas. Es un drama que un niño tenga una leucemia y no encuentre donante.

La actividad de trasplantes aumentó el año pasado un 29 % en la Región de Murcia. ¿De quién es el mérito?

De las familias murcianas, que son muy generosas. Tan solo un 10% de nuestras familias rechazan la donación. También de los profesionales (coordinadores de trasplante), que son los que solicitan los órganos . Sin donante no hay trasplante. En Murcia hay 6 equipos de Coordinadores de Trasplante: Arrixaca, Morales Meseguer, Reina Sofía, Cartagena, Los Arcos y Lorca.

También las asociaciones de trasplantados realizan una gran labor en la divulgación de la donación. Las autoridades sanitarias siempre han apoyado la donación con el nombramiento de los coordinadores. Y, por último, pero no menos importante, los medios de comunicación, nuestro altavoz y fundamentales en la difusión de noticias positivas para la donación.

¿A qué cree que se debe ese alto grado de sensibilización por la donación en nuestra tierra?

Primero porque los murcianos en general somos un pueblo generoso y abierto a los demás. Siempre se dice que el que viene a trabajar a Murcia, viene desilusionado pero que nunca se vuelve a su lugar de origen. La Arrixaca ha sido el primer hospital de España en donación durante muchos años, y como España es la primera del mundo, por regla de tres, Murcia...

¿Y usted, es donante?

Nada más llegar a la Arrixaca en 1981 me hice mi carnet de donante. Entonces tenía 25 años. Ahora no sé cuantos de mis órganos servirían. Pero por supuesto que estoy a favor de la donación, tanto de donante cadáver, de otras formas de donación y de médula ósea. También he tenido que pasar momentos amargos y duros, como tener que sacar los órganos de algún familiar querido o el hijo de algún amigo que han donado y han pedido que yo hiciese la extracción. Eso deja una huella imborrable en tu memoria.