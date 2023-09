Fue uno de los últimos proyecto que dejó encauzados el que fuera vicealcalde y exconcejal de Fomento en el Ayuntamiento de Murcia, de Ciudadanos, Mario Gómez. Se trataba de colocar, tras las obras del plan de movilidad, en la mediana de Ronda Norte y en la avenida Primo de Rivera un llamativo alumbrado como homenaje a la figura del rey Alfonso X El Sabio. En los planos del proyecto, que tendría que haberse iniciado una vez que han culminado en estas zonas las obras de movilidad, aparecía la instalación de unas columnas de 7 metros de altura que se curvaban en su extremo para volar sobre los dos sentidos de la circulación en forma de V, para recoger en su interior una escultura central que rememora el corazón de Alfonso X el Sabio, elemento central del escudo de la ciudad. En total, la instalación iba a superar los 10 metros de altura.

El corazón, de casi tres metros de altura por dos de ancho, estaría formado por un elemento decorativo que usaría la tecnología LED pixel para iluminarse principalmente en color rojo, pero en el que será posible reproducir cualquier tipo de color.

De esta forma, la escultura homenaje que iba a ocupar la mediana se iluminaría con los colores de las distintas celebraciones a las que se une el Ayuntamiento de Murcia a lo largo del año, iluminando edificios y espacios emblemáticos de la ciudad como el Moneo, el Palacio Almudí, el Paseo Alfonso X El Sabio y el cauce del río Segura.

Desde el equipo de Gobierno de José Ballesta, que mantenía con Gómez un largo historial de desencuentros y animadversiones, ha dejado en punto muerto la ejecución del proyecto.

Explican fuentes municipales que no existe "un compromiso administrativo por parte del Ayuntamiento para ejecutar ese proyecto". Niegan lo afirmado por Gómez en su momento y señalan que ese proyecto no se ha adjudicado, "sino que se incluyó en un contrato de suministro, como posible proyecto", algo que se puede hacer o no. Desde el Ayuntamiento ponen un ejemplo para ilustrar este proceso: "Es como si en un contrato contemplara poner 100 farolas en una rotonda determinada y finalmente la Administración o el licitador decidise colocar 50 allí y destinar las otras 50 a otro sitio", indican.

Desde el Ayuntamiento quieren dejar claro que el proyecto se ejecutará en un futuro sin determinar tras ser "replanteado" dentro de "un proceso de escucha con los vecinos".

Niega el Ayuntamiento que la paralización de este alumbrado y su futura modificación responda a un motivo personal contra el impulsor, e insiste en que se apuesta abrir a la ciudadanía este tipo de soluciones.