Las obras de movilidad afrontan su recta final. Algunos tramos del centro han experimentado un considerable acelerón debido, entre otras cosas, al compromiso adquirido por el alcalde de Murcia, José Ballesta, de devolver la normalidad a la ciudad antes de que arrancase la Feria de Septiembre. Durante la jornada de ayer los operarios daban los últimos retoques en Ronda Norte, Primo de Rivera, avenida Constitución, Gran Vía, Puente Viejo, avenida Canalejas, plaza Camachos y alemeda de Colón hasta la iglesia de El Carmen.

Todas estas zonas lucían ya las señales de tráfico y los colores verde y rojizo que identifican los carril bus y bici. Finalmente en Gran Vía se ha respetado la configuración vial proyectada por el anterior gobierno y sólo se habilitará un carril para la circulación del tráfico privado, que estará flanqueado por dos carriles bus y a la derecha un carril para bicicletas y patinetes en dirección al puente de los Peligros.

En este sentido, fuentes municipales confirmaron ayer a La Opinión que Gran Vía y avenida Constitución se abrirán definitivamente al tránsito de autobuses a partir de mañana viernes. Por otra parte, ayer continuaron las labores de plantación de palmeras, cipreses y olivos en las medianas de Primo de Rivera y Ronda Norte.

Todavía quedan algunas incógnitas por despejar, como la configuración vial en el barrio del Carmen, es decir, por dónde circularán los autobuses y las bicicletas, algo que el Gobierno ha sometido a la valoración de la mesa de expertos. Tampoco se sabe cuál será la configuración vial definitiva del Puente Viejo, más allá de que habrá uno o dos carriles para el vehículo privado; se desconoce, por tanto, si habrá o no carril bici. Fuentes municipales aseguraban ayer a esta Redacción que todavía no se ha tomado una decisión. «Vamos a completar los trabajos de aglomerado de adoquinado y marcaremos después la definición más óptima, con los criterios técnicos y los análisis oportunos para todo el eje de El Carmen».

Al margen de estos interrogantes, ahora que están culminando las obras que comenzaron a finales de noviembre de 2022, muchos se preguntan si los nuevos carriles serán respetados por los conductores. Una de las zonas que despierta más preocupación es precisamente la Gran Vía murciana, en concreto el tramo entre el Banco de España y la plaza Santa Isabel, donde durante muchos años, de manera regular, se han visto a los vehículos de reparto estacionar para abastecer a los pequeños comercios de la zona.

Desde el Ayuntamiento advierten que la Policía Local vigilará especialmente estas posibles infracciones, tal y como lo hará en el resto de tramos afectados.

El PP recuerda el arboricidio Por su parte, el concejal de Movilidad José Francisco Muñoz, respondió que «en solo 60 días, el PP ha puesto orden en el caos en el que los socialistas sumieron a la ciudad con las obras de movilidad, poniendo soluciones a los problemas que generaron». Además, sostiene que el PSOE está «desautorizado» para hablar de movilidad porque han sumido a Murcia «en un caos durante más de nueve meses» y «callaron mientras se talaban más de 487 árboles», reprochó el edil popular.

IU exige a Ballesta que se posicione a favor del bulevar del soterramiento

IU-Verdes Murcia emplazó ayer al alcalde Ballesta a posicionarse a favor del bulevar peatonal en la superficie ganada a las vías del tren. El coordinador municipal, John D. Babyack, aseguró ayer que el PP está intentando «impedir la participación ciudadana estableciendo el periodo de alegaciones en pleno mes de agosto» y exigió ampliar el plazo al mes de septiembre.

Desde IU recuerdan que el Gobierno popular elevó a exposición pública el Programa de Actuación del Plan Especial PC-MC10 Estación del Carmen y que eso ha generado, tal y como publicó La Opinión, «confusión y alarma social» al publicarse los planos de 2010 con una carretera de hasta 6 carriles en vez de la zona peatonal que surgió del procedimiento de participación ciudadana comprometido por el Consistorio en el convenio de la Sociedad Murcia Alta Velocidad de julio de 2020.

«Desde IU-Verdes emplazamos al alcalde Ballesta a posicionarse públicamente y que informe a los vecinos y vecinas de Murcia de cuál es su proyecto: personas o coches, paseos peatonales o avenidas de hasta 6 carriles» indicó Babyack, que también lamentó que los barrios del sur no participen de las mejoras de desarrollo sostenible que se hacen en el norte de la ciudad.