La restauración de la Catedral de Murcia arrancará el próximo 8 de agosto y tendrá un coste aproximado de 1,2 millones de euros.

Esta obra, con la que se quieren corregir “las pequeñas arrugas” que hay en el imafronte de este histórico edificio debido al paso del tiempo, tendrán durante un año la fachada cubierta por un andamio de grandes dimensiones, andamio sobre el que se desplegará una lona con la imagen impresa de la Catedral.

Así lo han explicado este miércoles el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, el arquitecto responsable del proyecto, Juan de Dios de la Hoz, y el presidente del Grupo Hozono, Manuel Martínez Ortuño, en cuya empresa Orthem ha recaído el encargo de llevar a cabo una restauración “histórica”.

Para que todos los murcianos conozcan el proyecto, la Diócesis ha organizado para el próximo 26 de julio una presentación en la Plaza Belluga que será dirigida por el conocido presentador Alfonso de la Cruz y que contará con la actuación de Los Parrandboleros. El acto será a las 21.30 horas.

En él se dará a conocer la puesta en marcha de la web ‘lossecretosdelafachada.com’ en la que cualquier persona podrá inscribirse para participar en las visitas guiadas que se van a organizar.

Lorca Planes ha destacado que “queremos tratarla [a la Catedral] como una joya a la que hay que reparar. Una joya barroca con un imafronte que se está deteriorando por el paso del tiempo”.

Los estudios previos que llevó a cabo el estudio de arquitectura de Juan de Dios de la Hoz, especializado en rehabilitación de patrimonio histórico y edificios eclesiásticos tanto en España como en otros países de Europa, determinaron que el deterioro de la fachada y de algunas de las imágenes que la forman se debe principalmente a los efectos climatológicos, debido a la acumulación de agua de las lluvias y los efectos del sol, así como a los daños que generan las palomas y la acumulación de sus excrementos, pese a que en algunas zonas se instalaron pinchos y mallas para evitar que se posen y aniden.

Equipo de 20 especialistas

De la Hoz reconoce que estar al frente de este proyecto supone “una responsabilidad tremenda” y pese a que han realizado restauraciones de gran envergadura, afirma que “ninguno comparable a la restauración de la Catedral de Murcia”.

El arquitecto apunta que aunque las obras comenzarán el 8 de agosto con el inicio del montaje del andamio, el proyecto ha contado con un trabajo previo de más de dos años en el que se han analizado las necesidades y el estado de la fachada. Una recogida de datos que seguirá durante los primeros meses de esta nueva fase, en los que se probarán métodos de limpieza, consolidación y protección. Para ello cuentan con un equipo formado por 20 profesionales, entre los que hay físicos, químicos, arqueólogos e historiadores

No obstante, cree que hasta que no estén delante de las imágenes no sabrán en qué estado se encuentran.

La piedra que se va a usar para restaurar las partes más dañadas de la fachada de la Catedral se va a extraer de cuatro canteras históricas de Murcia que se encuentran cerradas y para lo que se pedirán permisos a la Comunidad Autónoma, ya que se ha confirmado la elevada semejanza de sus características petrográficas y físicas con la piedra usada en la construcción original. Las canteras son: Cantera del Mayayo Cantera situada al sur de la ciudad de Murcia, con tres frentes de cantera. Cantera de Los Garres Situada al sureste de la ciudad, en la Cordillera Sur de Murcia, y que cuenta con dos frentes. Cantera de Cuello de Tinajas Cantera situada también al sur de la ciudad y donde se ha localizado otro tipo de piedra. Cantera de El Partidor Cantera histórica situada en el término municipal de Abanilla, al norte de Murcia.

El andamio que se montará es el que se va a aprovechar para llevar a cabo las visitas guiadas, en las que los participantes disfrutarán del imafronte a sólo un metro de distancia, “una vista espectacular”, insiste Juan de Dios de la Hoz.

En ellas los ciudadanos recibirán un casco y chaleco y serán acompañados por un guía durante una visita que durará entre 30 y 45 minutos y en la que conocerán secretos de la fachada de la Catedral, como que tras esta hay una escalera oculta que la recorre por completo y que da a una puerta por la que antiguamente se accedía al exterior para limpiar la vidriera principal. Esta puerta actualmente se encuentra bloqueada por los restos depositados por las palomas.

Además, las personas con movilidad reducida que no puedan acceder al andamio dispondrán de una maqueta en la plaza de la Catedral para conocer a cota 0 el trabajo que se va a realizar en el proyecto de restauración de la fachada.

Colaboración de empresas privadas

El obispo de la Diócesis de Cartagena asegura que ha informado del proyecto tanto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como al alcalde de Murcia, José Ballesta, y ha repetido en varias ocasiones que “no les hemos pedido dinero” para sufragar las obras.

En este caso, la Diócesis quiere afrontar el coste de la restauración con donaciones particulares y aportaciones de empresas de la Región de Murcia, a las que anima a participar, ya que “se lo pueden desgravar en Hacienda”. Los nombres de las empresas que colaboren aparecerán en la lona que se desplegará sobre el andamio que cubrirá la fachada durante el próximo año. Para los particulares se habilitará un número de cuenta y seguirá funcionando el bizum que se puso en marcha hace algo más de un año.

Jose Manuel Lorca Planes dice que “ojalá podamos hacerlo todo nosotros solos”, a lo que añade que “si finalmente falta algo pediremos un préstamo y lo pagaremos poco a poco, ya que la Catedral tiene sus propias dificultades económicas para poder mantener un edificio del siglo XIII”. Aunque el presidente de la Comunidad le ha mostrado su disposición a colaborar económicamente si es necesario.

Desde el Grupo Hozono Global su presidente ha calificado de "histórica" la restauración que llevará a cabo Orthem, ya que "la fachada de la Catedral ha sido testigo de la evolución de la ciudad de Murcia". Martínez Ortuño cree que se trata de "un acto de respeto a nuestro pasado, un homenaje a la historia de la Región de Murcia". Por lo que asumen este proyecto como "un desafío que llevaremos a cabo con mucha responsabilidad".