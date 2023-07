El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Enrique Lorca ha asegurado que el PP de Ballesta ha dado "un rejonazo" a las inversiones de las Juntas Municipales, poniendo como "única excusa" un futuro reajuste de la anualidad 2023 que hay que pagar a la Sociedad Murcia Alta Velocidad.

"Sin embargo, para que exista ese reajuste antes debe ser aprobado en Consejo de Administración, y nadie nos ha reunido ni nos ha comunicado nada. Ballesta dijo en campaña que en 3 meses iba a arreglar las pedanías y en tan solo un mes les ha dado una cornada casi mortal", ha advertido. Lorca ha señalado que, en este año, el Ayuntamiento de Murcia debía pagar más de 3,8 millones de euros, de los cuales algo más de un millón ya fueron pagados por el anterior equipo de Gobierno. El PSOE pidió una prórroga, que fue aceptada, para poder pagar el resto hasta el 30 de septiembre de este mismo año. Por lo tanto, aseguran los socialistas, se tenía que haber puesto en marcha y llevado a Pleno un expediente de algo más de 2,8 millones de euros, usando remanente que el anterior equipo de Gobierno ya inició y dispuso. "Ahora, sorprendentemente, utilizan remanentes de inversión de las Juntas Municipales, para aumentar el importe a más de 4 millones de euros, sin explicar por qué se supera en más de 1,3 millones lo que el Consistorio tiene que pagar este año", ha dicho el portavoz socialista.

Para Lorca, es curioso que "para poder pagar este supuesto reajuste, se retire inversión de forma directa de las juntas municipales y también de diferentes servicios que necesitan de esas cantidades para invertir en mejoras directas en pedanía, como la renovación de parques y jardines o el asfaltado de aceras".

Por último, el portavoz socialista ha manifestado que no se ha seguido ningún criterio de equidad a la hora de restar inversiones, habiendo Juntas Municipales como Espinardo (más de 115.000 euros), Churra ( 68.000 euros) o La Raya que salen muy perjudicadas.

El PP responde que "liberado" esos fondos tras dos años de bloqueo

El PP, a través de un comunicado, explicó que el actual equipo de Gobierno de la Glorieta "ha liberado en 21 días las inversiones para las pedanías que el PSOE tuvo bloqueadas más de dos años". El expediente de crédito extraordinario presentado este miércoles a la Comisión de Pleno de Fomento permite, según los populares, financiar el préstamo participativo de las obras del AVE y desbloquear las inversiones para las pedanías que "los socialistas tenían cautivas".

El concejal de Contratación del PP José Francisco Muñoz ha detallado que el propio edil socialista Enrique Lorca reconoció por escrito, en una carta dirigida al Ministerio de Hacienda, "su incapacidad para aprobar el presupuesto municipal de 2023 y para adoptar medidas eficaces de equilibrio económico, aplazando estas decisiones hasta la constitución de la siguiente Corporación". El edil del PP también ha apuntado que “el PSOE emplea excusas para intentar tapar la nefasta gestión que hizo, evidenciando una nula planificación y capacidad para gobernar”.

Además, el Grupo Popular, que no negó en este comunicado los recortes que denuncia el PSOE, asegura no va a aceptar "lecciones de un concejal que ocultó durante meses el archivo de las denuncias presentadas por su partido contra el PP, en un burdo intento de engañar a los murcianos para que no conocieran la verdad".

Asegura el PP que su gestión ha permitido concretar y liberar 1 millón de euros que tendrá como destino la realización de inversiones en las pedanías. “Hemos solucionado en semanas un problema que el PSOE ha tenido años encallado. Esa es la realidad”, ha afirmado Muñoz, que recordó que en las últimas semanas el nuevo equipo de Gobierno también ha tenido que resolver otros asuntos que dejó pendientes el Gobierno anterior, como "las facturas de la luz por valor de más de 4 millones que dejó el PSOE sin pagar, los 8,2 millones sin financiar de las obras de movilidad y el pago de los ascensores y los aires acondicionados en edificios públicos".