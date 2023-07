Los avances en investigación y tratamiento de las patologías oncológicas no deben dejar de lado el aspecto más emocional de quienes las sufren. Un buen seguimiento psicológico es tan importante como cualquier otra sesión médica, algo que, afortunadamente, ya no se toma tan a la ligera.

Recientemente el Colegio de Médicos de la Región de Murcia te ha concedido el primer Premio al Mejor TFG de 2022 por el trabajo ‘Evaluación de la toma de decisiones, expectativas y afrontamiento de los pacientes en estadios avanzados de cáncer de pulmón y tumores digestivos en España’. ¿Qué supone para ti este reconocimiento?

Supone para mí un gran orgullo que un proyecto tan fundamental y necesario como el desarrollado por mi tutor, el Dr. Alberto Carmona Bayonas junto a otros oncólogos de distintas provincias españolas y en el que tuve el privilegio de poder participar, tuviera este reconocimiento. A pesar de los múltiples avances que existen hoy en día en el diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer, es notable la carencia de estudios que se encargan de la parte más ética y humana de esta enfermedad.

El reconocimiento a este trabajo es una forma de dar más visibilidad a este tipo de proyectos y destacar la importancia y necesidad del estudio integral del paciente oncológico, enfocando la atención en la parte más emocional del mismo, en sus preocupaciones, pensamientos, expectativas, miedos... y los mecanismos psicológicos que se ponen en marcha para el afrontamiento de la enfermedad. Creo que conocer estos aspectos es algo fundamental para una mejor atención hospitalaria y una satisfactoria relación médico-paciente.

¿Por qué centrarse en ese tema en concreto para tu Trabajo Fin de Grado?

Las prácticas que realicé en el Hospital Universitario Morales Meseguer durante 5º y 6º año de carrera supusieron para mí un antes y un después en mi forma de ver esta especialidad. Desde siempre me ha interesado mucho el mundo de la investigación y creo que la oncología es uno de los principales campos que se prestan a ella. Además, justo antes de elegir tutor y proyecto para realizar mi TFG, me concedieron una beca de la AECC para participar en un proyecto de investigación sobre oncología y me pareció una buena oportunidad para dedicar mis últimos meses como estudiante de medicina colaborando con la causa. Finalmente, cuando mi tutor me habló del proyecto NEOetic me pareció una idea innovadora y diferente a la vez que apasionante y no pude dejar pasar la oportunidad. Como médicos, no podemos olvidar que tratamos personas con distintas circunstancias, recursos y formas de entender y vivir su enfermedad.

¿Crees que la labor investigadora trabaja como se merece el factor ético y las consecuencias psicológicas de esta patología en sus afectados?

En base a mi experiencia durante la realización de este trabajo e incluso durante mi formación médica, considero que el conocimiento del paciente oncológico desde el punto de vista de la psicología tiene aún mucho camino por delante. En un mundo en constante cambio y evolución y en el que tantos factores pueden entrar en juego, son pocos los estudios actuales que se centran en este aspecto pese a ser uno de los principales pilares que condicionan una buena adherencia terapéutica y fundamental en la calidad de vida de los pacientes.

Ahora, en plena preparación del MIR, ¿qué especialidad ocupa tus preferencias para tu futura carrera profesional?

Siempre me he inclinado más por las especialidades médicas. No me cierro a otras opciones, pero quizás pediatría es la que más ha llamado mi atención desde el principio. Me apasionan los niños.

Retrocedamos unos años en el tiempo. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar Medicina en la UMU?

En mi caso, no puedo decir que mi pasión por la medicina fuera vocacional. Estudié piano en el Conservatorio Profesional de Música de Molina de Segura y siempre había querido dedicarme a ello. Sin embargo, es una profesión muy exigente y hoy en día poco valorada en muchos aspectos, por lo que acabé el bachillerato de ciencias sin tener las ideas claras. Finalmente, comencé junto a mi hermana el Grado en Veterinaria en la UMU y allí me di cuenta de que no era lo que me gustaba, aunque me fascinaba estudiar el funcionamiento del organismo y el porqué de todo lo que ocurre en los seres vivos, incluido cuando enferman. Además, siempre me ha gustado participar en diferentes proyectos sociales y voluntariados y pensé que Medicina era la carrera que mejor reunía estos requisitos: poner al servicio de los demás nuestros conocimientos para sanar, para ayudar y para acompañar en el proceso. A día de hoy estoy muy contenta con la decisión que tomé hace unos años y no lo cambiaría por nada.

¿Qué te aporta la música, y cómo compaginarla con los estudios y la vida profesional?

La música siempre ha sido y será un pilar fundamental en mi vida. Creo que el hecho de que me gusten tantos los niños y de que quiera hacer pediatría es en parte por mis años como profesora de piano en una escuela de música. Además, su uso en el ámbito médico a través de la musicoterapia ha demostrado grandes beneficios en diversos estudios. Es cierto que en la actualidad no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría, pero me aporta esa paz que a veces es necesaria. Siempre será para mí un refugio al que acudir.

¿Qué destacarías de las labores de investigación médica que se llevan a cabo desde la Universidad de Murcia?

Existen muchas líneas de investigación médica que se están desarrollado actualmente en la Región de Murcia y que son punteras en el marco nacional o europeo y novedosas en contextos como la medicina de precisión, la medicina personalizada o la búsqueda de estrategias de diagnóstico y tratamiento menos invasivas y más específicas. Además, me parece fundamental el acercamiento que se lleva a cabo desde la Universidad de Murcia para que estudiantes de distintas carreras puedan formar parte de estos equipos, ya sea a través de los Trabajo Fin de Grado, alumnos internos u otras becas.