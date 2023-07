PSOE y Vox en Murcia llevarán al Gobierno de José Ballesta ante la Junta Electoral por convertir, según estas formaciones, los actos de constitución de las juntas vecinales de la capital en "mítines" políticos, algo que podría suponer un quebranto de los principios de igualdad y neutralidad.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Enrique Lorca aseguró este viernes que Ballesta y el PP "usan las instituciones como su cortijo, como si no existiese la Ley Electoral". Lorca sostiene que ayer, en la constitución de la Junta de Sangonera la Verde, Ballesta y López Miras usaron "un acto solemne e institucional para hacer un mitin, saltándose todas las reglas de una campaña electoral". "¿En calidad de qué preside la mesa Fernando López Miras? Con actuaciones como estas demuestran que utilizan las instituciones como un escaparate y que rompen la neutralidad institucional durante un proceso electoral, al realizar apreciaciones valorativas con connotación electoralista", señaló el portavoz socialista.

Lorca añadió "que el PP de Ballesta se ha dado más prisa que en otras ocasiones para constituir las Juntas", y que esto confirma "la sospecha que teníamos de que iban a utilizar estos actos con fines electoralistas", lamentó.

Por su parte, el líder de Vox en Murcia, Luis Gestoso, aseguró que el PP ha transformado lo que debiera ser acto institucional, solemne y aséptico en "auténticos mítines del PP, en los que actúa de telonero Fernando López Miras, y donde se permiten el lujo, una vez que han terminado, de ofrecer ágapes a los presentes".

En este sentido, aseguró que el PP está utilizando "el dinero de todos los murcianos" para pagar a sus afiliados y simpatizantes "cenas frías y cortadores de jamón". Lamenta también Gestoso que se esté "enterando por la prensa" de cuándo se celebran los actos de constitución, algo que considera "una falta de respeto" a sus votantes. Dejó caer el líder de Voz que las prisas del PP deben responder "a alguna encuesta que no les deja en buen lugar, por eso va por ahí hiperventilado el señor López Miras". Sobre el caso de Sangonera la Verde, aseguró que López Miras habló de sus logros, de sus últimos resultados electorales, y prometiendo cosas como el centro de salud, es decir, exactamente lo mismo que diría en un mitin, lo que consideramos una vergüenza y un atropello; es en definitiva, una campaña electoral gratis para el PP a costa de los murcianos".

Además, Gestoso denunció que el empeño del PP en constituir las juntas en periodo electoral no tiene precedentes, y que el Ejecutivo popular no les está informando de las constituciones de los órganos de descentralización. La única comunicación que recibió este partido se produjo el 26 de junio. "Nos enviaron un escrito para fuéramos nombrando los vocales, pero sin dar un plazo, a partir de ahí no volvimos a saber nada, hasta que hemos visto en las redes sociales y en el periódico quesee están constituyendo las juntas", explicó. En cuanto al nombramiento de sus vocales, asegura Gestoso que siguen en este proceso. "Son más de 100 personas los que hay que nombrar, PSOE y PP lo tienen más fácil porque ya tienen una maquinaria engrasada y prácticamente renuevan su gente, pero nosotros partimos de cero, y de tener pocas pedanías hemos pasado a tener representación en todas, eso no lo puedes hacer en 10 días", sentenció.

PP: No es lo mismo las elecciones generales que las municipales

El concejal popular de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, explicó ayer que el portavoz de Vox "conocía perfectamente que las juntas municipales se iban a constituir durante el mes de julio. El propio Marco Antonio Fernández envió una comunicación interior a los grupos municipales representados en el Consistorio (PP, PSOE y Vox) pidiendo que procedieran a nombrar a sus vocales en las juntas. También realizó la misma petición en la reunión de la Junta de Portavoces del pasado 5 de julio". “PP y PSOE atendieron al requerimiento, nombrando prácticamente a la totalidad de sus representantes. Vox, en cambio, no ha nombrado todavía a ninguno”, afirmó el concejal de Pedanías. “Si no lo ha hecho, no es culpa del Partido Popular ni del alcalde José Ballesta, sino de sus propios problemas internos”, añadió.

Asimismo, Marco Antonio Fernández recordó que, si Vox quiere, puede nombrar a sus vocales hasta el mismo día de constitución de las juntas, ya que cuentan con acceso a la aplicación informática que permite hacerlo. Además, destacó que es "urgente" que las juntas municipales se constituyan lo antes posible para así poder dar "solución a problemas importantes de sus respectivos territorios, como la organización de las fiestas patronales y las autorizaciones de las obras de mantenimiento en los colegios, que deben realizarse en agosto para que los centros educativos estén a punto para el inicio del curso escolar, el 7 de septiembre".

Sobre las acusaciones de aprovechar los mítines para hacer campaña electoral, Fernández sostiene que la constitución de las juntas municipales "es parte de la organización del Ayuntamiento, es como si no hubiéramos podido constituir las corporaciones". Recuerda el edil que la intervención de Gestoso en el pleno de constitución también podría haber sido considerada inadecuada o un acto electoral, pero dijo lo que él piensa, "que es lo que hacen los políticos en los órganos políticos". "En ninguna junta municipal nadie hace promesas, estamos hablando de pedáneos que frente a unas elecciones generales no tienen ningún tipo de vinculación" indicó el edil, que sostiene que "las limitaciones para inauguraciones y todo eso, a nivel local no tiene esa observancia que cuando son las elecciones municipales, no tiene esas limitaciones".