Los cientos de acuerdos, agendas y pactos en favor de las sostenibilidad quedan en papel mojado si no se ven materializados en trabajos de investigación que en última instancia ayudan a la disminución de la contaminación ambiental, y por consiguiente a la mejora de la calidad de vida de la población.

¿Por qué decidió enfocar su carrera profesional hacia la Ingeniería Química?

Como probablemente les ocurra ahora mismo a muchos estudiantes, cuando llegó la hora de matricularme en la universidad no tenía claro en qué titulación hacerlo. Lo único que tenía claro es que me gustaba la investigación y decidí matricularme en la Licenciatura en Química porque es una de las ciencias madre. Fue después cuando descubrí que lo que realmente me gustaba era la Ingeniería Química, por su enfoque hacia el desarrollo de procesos químicos a nivel industrial, y cursé esta segunda titulación.

Este año ha sido nombrada catedrática de la Universidad de Murcia, precisamente de Ingeniería Química, y si no me equivoco es una de las más jóvenes de toda la institución. ¿Cómo lo afronta?

Con agradecimiento y responsabilidad. Agradecimiento a todos los que me han apoyado en este camino: especialmente a mi familia, a mi grupo de investigación y también a la sociedad en su conjunto, ya que realicé todos mis estudios becada. Sintiendo la responsabilidad de devolverles a todos ellos ese apoyo, intentando dar todo lo mejor de mí, a mi familia, a mis alumnos, intentando apoyarles no sólo en su aprendizaje sino también en su futuro desarrollo profesional y al conjunto de la sociedad, a través de los proyectos de investigación que desarrollamos en los que siempre intentamos aportar soluciones a problemas de gran interés social en el ámbito medioambiental.

¿Qué puede ofrecer la UMU a todos aquellos nuevos estudiantes que comiencen su etapa universitaria en este ámbito?

La Universidad de Murcia se encuentra entre las cinco universidades españolas con mayor número de indicadores de rendimiento en la enseñanza de química. Además, es una universidad cercana que se preocupa por el bienestar y desarrollo integral de sus estudiantes, contando con numerosos servicios para ello: idiomas, actividades deportivas, etc. De hecho, el Studyportals la sitúa como mejor universidad española en satisfacción de los estudiantes.

¿Cómo recuerda su etapa universitaria?

Fueron años muy intensos, de trabajo duro y muchas nuevas experiencias. Esos años la Universidad de Murcia fue mi casa, y mis compañeros mi familia. De hecho, uno de ellos, Paco, se convirtió en mi compañero de viaje y el padre de mis dos preciosos hijos, Jesús y Carlo. Y es como si los años no hubiesen pasado ya que seguimos compartiendo juntos nuestra vida en la universidad, ya que también él es profesor de la Facultad.

¿Por qué especializarse en la llamada química verde o sostenible? ¿Qué le llamó la atención de ella?

De pequeña me encantaba escuchar las historias de mi abuelo Jaipe, que además de agricultor, trabajó de operario en varias empresas químicas del Valle de Escombreras. Él me transmitió un profundo amor hacia la naturaleza. En contraposición a algunos prejuicios sociales, la química, especialmente en las últimas décadas, se ha enfocado de forma masiva hacia la investigación y desarrollo de procesos que mitigan la contaminación ambiental y mejoran la salud y calidad de vida de la población. Así, la Química Verde es una rama muy especial de la química por su implicación en aportar soluciones medioambientales y sociales y mejorar la vida de la población. Todo ello da una motivación extra al desarrollo de nuestro trabajo diario. Por ello, desde que tuve conocimiento de esta temática, no dudé en especializarme en ella, creando junto con varios compañeros un nuevo grupo de investigación en la Universidad de Murcia denominado Ingeniería de Procesos Químicos Sostenibles.

¿Cuáles son los principales trabajos de investigación en materia de química verde que está desarrollando la UMU, y qué beneficios pueden aportar a la sociedad?

Nuestro grupo de investigación está desarrollando actualmente diversos proyectos de investigación financiados con fondos europeos, nacionales y regionales, todos ellos en el marco de la Química Verde, además de ofrecer apoyo tecnológico a aquellas empresas interesadas en reducir el impacto ambiental de sus procesos. Todos estos proyectos pretenden tener un impacto significativo en la sociedad.

Destacar, por ejemplo, el desarrollo de sistemas naturales para reducir la contaminación por nitratos en sistemas agrícolas, que pretende aportar soluciones que compatibilicen la agricultura de nuestra región con la conservación de nuestro querido Mar Menor. Otros proyectos de investigación en los que estamos trabajando tratan sobre el desarrollo de biocombustibles, bioenergía o pilas de combustible de hidrógeno.

¿Es la Universidad de Murcia una institución que destaque a nivel nacional por su aportación en innovación tecnológica?

La Universidad española en general, y la Universidad de Murcia en particular, son universidades con una baja financiación en I+D+ i, por lo que nos es muy difícil competir con universidades de prestigio internacionales, ya que no contamos con los mismos recursos. A pesar de ello, la UMU cuenta con investigadores de reconocido prestigio internacional que realizan numerosas aportaciones en innovación tecnológica en sus áreas de conocimiento. A nivel europeo, un porcentaje importante de los recursos de investigación lo aportan las empresas en proyectos cuyos resultados repercuten directamente en su actividad industrial. Un reto importante de la Universidad española es avanzar en la transferencia de los resultados de la investigación a las empresas. La UMU es consciente de ello y ya en el año 2014 fue una de las primeras universidades españolas en crear un Vicerrectorado de Transferencia, al que pude contribuir como coordinadora general en el periodo 2014-2016.