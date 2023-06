El calendario está muy ajustado y el plazo previsto para llevar a cabo la recuperación de la segunda fase de la Cárcel Vieja de Murcia no es suficiente. Por ello, el Ayuntamiento de la capital ha decidido dar el paso y ha pedido una prórroga al Ministerio de Transportes para ampliar este periodo, tal y como ha anunciado este lunes el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha visitado la antigua Prisión Provincial junto a parte de su equipo para dar a conocer los detalles del proyecto de esta segunda fase, la más ambiciosa.

La rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia, que cerró sus puertas como centro penitenciario en 1981, se ha planteado en dos fases tras el concurso de ideas que convocó el Consistorio y en el que fue seleccionada la propuesta Muros Etéreos, del estudio de arquitectura murciano IH Arquitectos.

Con la primera fase se ha recuperado el edificio de cabecera, que actuaba como espacio administrativo de la prisión, y que abrió sus puertas en 2022 como centro cultural y de exposiciones. Una zona de 1.300 metros cuadrados.

Pero queda por ejecutar la segunda fase, la de mayor tamaño, con 3.700 metros cuadrados, y que corresponde a la zona de prisioneros con las celdas, cocinas, patios carcelarios, médico y enfermería, etc. Para este proyecto el Ayuntamiento de Murcia ha recibido 3 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, pero para cumplir con los plazos las obras deben estar terminadas antes de septiembre de 2024, “un plazo que parece obvio que no se va a cumplir”, ha afirmado el propio alcalde, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en redacción (por Urbamusa) y que aún hay que sacarlo a licitación y adjudicarlo antes de que comiencen los trabajos, que ya de por sí tienen un plazo de ejecución de 15 meses.

Esta realidad ha llevado al equipo de Gobierno a solicitar una ampliación del plazo de dos años tras haber mantenido diversas reuniones con los técnicos y el departamento jurídico del Ayuntamiento con el objetivo “de que no se pierdan esos tres millones de euros de ayudas”, insiste el alcalde de Murcia.

José Ballesta también ha desgranado que la fase 2 de la Cárcel Vieja se dividirá a su vez en dos actuaciones y esta primera fase 2.1 supondrá 1.700 de los 3.700 metros cuadrados que quedan por rehabilitar y supondrá la puesta en uso de nuevos espacios expositivos, de reuniones y conferencias abiertos a todos los murcianos.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Patrimonio, Rebeca Pérez, ha puntualizado la importancia que tiene esta actuación como “proyecto estratégico”, un espacio que “está llamado a convertirse en el epicentro de la cultura de Murcia”.

Entre los trabajos destaca la recuperación del antiguo módulo de internos, reforzando los cimientos y las cubiertas, así como la cúpula central, que se derrumbó en 2019.