‘Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor’. Esta es la mítica introducción que aparecía siempre en los cómics de Las aventuras de Astérix, y algo parecido, salvando las debidas distancias y las referencias bélicas, se podría decir sobre el mapa político que se ha dibujado en el municipio de Murcia tras el 28M. El PP de José Ballesta logró una aplastante victoria por distritos al ganar en 61 de las 67 juntas municipales que existen en Murcia y en 41 de ellas los populares lograron la mayoría absoluta. El resto de juntas se las han repartido PSOE y Vox, 4 los socialistas y 2 los del partido de Santiago Abascal, pero solo en dos podrá gobernar el PSOE y evitar la alianza de los partidos de derecha gracias a su mayoría absoluta: La Raya y Cañadas de San Pedro, que se han convertido en el último reducto del equipo de José Antonio Serrano, dos aldeas galas de resistencia socialista en la capital para la próxima legislatura. En ambas, el PSOE obtuvo 5 vocales de los 9 posibles.

Los futuros alcaldes pedáneos socialistas, Francisco Fernández en Cañadas de San Pedro y José Hernández alias el ‘Pereticas’ en La Raya, coinciden en señalar a La Opinión que esperan una buena relación con el equipo de José Ballesta. Sostienen los dos que los intereses de los vecinos de sus respectivos territorios deben estar por encima de las filias y fobias políticas, estar más allá de las afinidades ideológicas de cada partido. Afrontan las nueva legislatura con la cartera cargada de demandas para mejorar la vida de sus vecinos y esperan su turno para reunirse con el nuevo alcalde popular en la Glorieta.

Los dos únicos pedáneos que tendrá el PSOE coinciden en señalar que el trato cercano y directo con sus vecinos ha sido una de las claves que explican sus victorias a contracorriente, y que el motivo de la debacle de su partido a nivel regional y municipal se ha debido a un problema de comunicación. «No hemos sabido explicar lo que hemos hecho», aseguran.

«Si Murcia tiene sus calles arregladas, yo también las quiero aquí»

Francisco Fernández será el alcalde pedáneo de Cañadas de San Pedro. Ya lideró la Junta durante una década, de 1983 a 1993. Tras más de 40 años siendo policía local, este vecino de 64 años se ha jubilado recientemente.

¿A qué cree que responde su buen resultado?

Me he presentado porque los vecinos me lo han pedido, tanto en el Cabezo de la Plata como en la Venta de los Pinos, di el paso y mi partido confió en mí. Mi campaña se basó en una frase: ‘Me presento como candidato, si salgo elegido contad conmigo para lo que haga falta’.

Dicen que en el 28M se ha votado en clave nacional, pero en su caso no.

Mis vecinos saben que cuando estuve en los años 80 lo que dije se ha cumplido. En aquella época se sintieron atendidos, protegidos y apoyados.

¿Me destacaría algo de esa etapa?

En el año 87 y 89 hubo dos inundaciones. La economía de esta pedanía gira sobre la agricultura y hubo muchas daños en las fincas. En esas fechas el PSOE dio dinero a fondo perdido y aquí, como alcalde, ayudé a tramitar esas ayudas.

El batacazo del PSOE ha sido importante.

En primer lugar la culpa es nuestra, porque no hemos sabido explicar las mejoras que se han producido cuando gobierna el PSOE, y por otro lado PP y Vox se han dedicado sólo a criticar y destruir, que es más fácil que construir algo.

¿Qué espera de su relación con el Gobierno del PP?

Al señor Ballesta le conozco y tenemos muy buena relación. Cuando le muestre lo que se ha invertido aquí desde 1995 y lo compare con otras pedanías... Estoy seguro de que atenderá perfectamente a esta pedanía.

¿Qué le pedirá?

Aumentar la presencia policial, y que sea una policía cercana a mis vecinos. Y tengo algo claro: Si Murcia tiene sus calles arregladas, yo las quiero aquí igual, si Murcia tiene los contenedores soterrados, los quiero aquí igual, si Murcia tienes espacios de ocio, también los quiero aquí...

«Han hecho una campaña de acoso y derribo contra Sánchez»

El presidente de la Junta Municipal de La Raya, José Hernández, el ‘Pereticas’, repite como alcalde pedáneo tras conseguir 5 vocales. Ya lleva ocho años al frente de la Junta.

Ha logrado retener la Alcaldía, ¿cómo valora su resultado?

Más que alcalde soy un vecino que soluciona los problemas a los demás. Ante cualquier problema, de seguridad, de servicios sociales, de deficiencias en la calzada o de okupas, de cualquier índole, pues trato de dar una respuesta inmediata. Si hay que arreglar cualquier cosa... aprovecho que tengo unos ‘dones’, por así decirlo, y que me gusta hacer cosicas de albañilería e incluso a veces, por no llamar Ayuntamiento, yo mismo lo soluciono.

¿Qué otras cosas cree que han valorado sus vecinos?

Ser una persona afable con la gente es importante. Hay quien es alcalde y por el hecho de serlo parece que se cree una personal especial en el pueblo, yo no, a cualquier hora y en cualquier momento me tienes. Eso lo valora la gente.

El resultado del PSOE a nivel regional y local no ha sido bueno.

Todos han ido contra Pedro Sánchez, le han hecho una campaña de acoso y derribo, han sacado lo de Bildu, lo de las leyes que están aprobando, como la Ley Trans, y es que a veces se ve que no sabemos explicarnos. Lo de la Ley Trans solo afecta a las personas concretas que tienen ese derecho y no perjudica a la ciudadanía. A la gente la manipulan mucho...

¿Qué espera de la próxima legislatura y de su relación con el equipo de Ballesta?

Siempre me he llevado bien con ellos, lo que he necesitado para el pueblo lo he pedido y se me ha dado. Espero que sigamos en esa misma línea.

¿Qué demandas urgentes tiene su pedanía?

Tenemos pendiente desde hace ya varios años la ejecución de un jardín en la calle de los Ángeles. Solo faltan unos formalismos legales, y el drenaje de la carretera autonómica de la B4, que cada vez que llueve se inunda.