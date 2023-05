La segunda fase del Centro Integrado de Transporte de Murcia (Citmusa) avanza a buen ritmo. Según ha podido saber esta Redacción, ya se ha alcanzado una preventa de las parcelas del 60 por ciento. Esta demanda de suelo, explican fuentes de Citmusa, proviene sobre todo de las empresas que se encuentran instaladas en la primera fase. Este elevado porcentaje se ha conseguido incluso antes de que las parcelas salgan oficialmente a la venta y de que se le dé publicidad al proceso. En concreto, desde que se diera a conocer la intención de poner en marcha el desarrollo de la segunda fase de ampliación del Centro, ya se han recibido una decena de solicitudes para la adquisición de terrenos, concretamente para la compra de unos 80.000 metros cuadrados.

Desde la sociedad, que está conformada por el Ayuntamiento de Murcia, el Instituto de Fomento (Info), FROET y la Cámara de Comercio, indican que en breve publicitarán la disponibilidad del resto de parcelas. De momento se desconoce el nombre de las compañías que han reservado los terrenos ya que la sociedad, en un momento tan embrionario de la adquisición, no puede facilitar esos datos por el secreto comercial. Hasta que no se formalice la compra, muchas de las empresas, todas ellas dedicadas al sector de la logística y el transporte, no quieren revelar su estrategia de expansión a medio y largo plazo.

Según el gerente de la sociedad, Juan Antonio Bernabé, «teniendo en cuenta que aún no hemos publicitado la venta de parcelas de la segunda fase, consideramos muy buena la reacción, y constata el hecho de que el sector de la logística está en auge, con una demanda constante y creciente de suelo logístico». En este sentido destaca que no existe en la Región de Murcia una extensión mayor de suelo logístico como el que hay en Citmusa, «a lo que hay sumar las buenas conexiones, con enlaces directos a todos los nudos de autovía». Otra variable que atrae la inversión empresarial es la localización en las inmediaciones de la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia, y del gran Polígono Industrial Oeste.

Sus conexiones por autovía y la presencia de la futura ZAL y el Polígono Oeste, claves del éxito

Bernabé explica que a raíz de la pandemia los hábitos de compra de los ciudadanos se dirigieron a los diferentes negocios online, «con lo cual todas esas empresas de última milla se vieron empujadas por la demanda a adquirir más terrenos para levantar sus nuevas instalaciones».

Sobre la necesidad de que la Región de Murcia siga apostando por ofrecer suelo logístico a las empresas, Bernabé sostiene que será el propio mercado el que marcará la pauta a seguir en los próximos años. «Vamos hacia un modelo de negocio mucho más globalizado en el que aquellas empresas que no tengan un departamento de comercio exterior van a quedar, si no lo están ya, obsoletas», señala el gerente de Citmusa, que añade que esas empresas necesitan tener «una gran logística para ser competitivas y poder distribuir sus productos por todo el mundo».

Con respecto al papel de las Administraciones en este contexto, Bernabé indica que ellos son los responsables de fomentar el empleo o la riqueza en sus respectivos territorios, «y cuanto más suelo podamos tener disponible para cualquier tipo de industria, cuanto más facilitemos su implantación, mucho mejor, porque seremos capaces de atraer grandes inversiones a los municipios de la Región de Murcia».

La segunda fase del Centro Integrado de Transportes supondrá una ampliación de 280.000 metros cuadrados (de los que 138.000 se dedicarán a la zona logística, 12.000 a servicios y el resto a viario público y zonas verdes), y está prevista una inversión total que alcanzará los 14 millones de euros. Entre las obras complementarias está previsto que arranque en breve la construcción de un tanque de tormentas de 1.100 metros cúbicos de capacidad y de un colector de aguas pluviales hasta el Reguerón. El presupuesto total de dichas actuaciones asciende a 1,6 millones de euros.

Además, se ejecutará otro colector de hormigón armado desde la entrada de Citmusa hasta el colector existente en el Polígono Industrial de Alcantarilla, al otro lado de la autovía.

El objetivo del proyecto, señalan desde el Centro, no es otro que dotar a la Región de una plataforma inmersa en la Red Española de Plataformas Logísticas y en la Red Europea de Transporte combinado para potenciar y desarrollar la multimodalidad e integrar a Murcia en el eje Mediterráneo de la red de transporte mundial.