Más de 300 vecinos del edificio Parque Hispania de la pedanía murciana de El Palmar tienen bloqueada cada martes la salida y entrada del garaje debido a la instalación del mercado semanal.

El cambio de ubicación del mercado que se celebra los martes en El Palmar hasta la zona nueva de la pedanía en verano del año 2020 hizo que los puestos se situaran junto a dos bloques de viviendas propiedad de Solvia, aunque en esos momentos los inmuebles se encontraban vacíos.

El problema vino después, cuando se vendieron los pisos y las viviendas fueron ocupadas por su propietarios, según explica a La Opinión Jesús Gallego Pellicer, presidente de la comunidad de propietarios del edificio Parque Hispania y uno de los afectados.

En septiembre de 2021 los vecinos de estos bloques de pisos hicieron un escrito al Ayuntamiento de Murcia solicitando el traslado de algunos de los puestos que bloquean el acceso. En ese documento exponían que «en el edificio existen 300 plazas de garaje, con entrada y salida por la Calle Obispo Francisco Lerma y Calle Jara Carrillo. Pero el mercado semanal de los martes está ubicado justo alrededor del edificio, con lo que no queda ninguna de las puertas del garaje accesible».

Los afectados consideran que este «es un serio problema de accesibilidad y de seguridad, ya que si hay un incendio en el garaje, cuando pudieran llegar a entrar los bomberos sería demasiado tarde», a lo que se suma el inconveniente de aparcar 300 coches en los alrededores para que no queden bloqueados en el interior, ya que no hay espacio suficiente para ello y supone un serio problema de aparcamiento en la zona.

De ahí que reclamen que una de las dos calles quede libre para la entrada y salida de vehículos, como señala Gallego Pellicer.

En diciembre de 2021 el Consistorio les respondió que no había inconveniente en trasladar esos puestos y que desde el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos se estaban tomando las medidas oportunas. En marzo de 2022 el jefe de este servicio les notificó que se habían iniciado los trámites «para proceder al traslado de los puestos ubicados en calle Alcalde Domingo Ibánez a la calle Obispo Francisco Lerma, calle del Centro Juvenil Los Colorines», algo que no ha sucedido más de un año después.

El presidente de la comunidad de propietarios del edificio Parque Hispania (con 128 viviendas, más de 300 vecinos y 300 plazas de aparcamiento) dice que «todas las semanas llamo al Ayuntamiento y hablo con la jefa de servicio, pero siempre me dicen lo mismo, que está pendiente».

La junta no llegó a acuerdo

Ante esta queja vecinal, el concejal de Empleo, Comercio y Mercados, Juan Vicente Larrosa, confía en que en dos semanas el problema «esté solucionado», ya que «este martes no se pudo comunicar el cambio a los propietarios de los puestos por las lluvias. Se comunicará la próxima semana para que una semana después ya estén cambiados». No obstante, Larrosa recuerda que este cambio requería un acuerdo de la junta municipal que no se llevó a cabo y «lo hemos asumido nosotros».