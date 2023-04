Las obras de rehabilitación de la primera fase del Castillo de Monteagudo han llegado a su fin. Los trabajos que se han desarrollado desde el estudio de arquitectura A3A y con los que se han recuperado los accesos y mejorado el estado de la fachada sur de la fortificación serán recepcionados por el Ministerio de Cultura en los próximos días, ya que el castillo es propiedad del Gobierno central.

Según ha podido saber La Opinión, la recepción de las obras está prevista para la primera semana del próximo mes de mayo.

Las obras de mejora que se iniciaron en enero de 2022 y que acaban de terminar son los primeros trabajos del Plan Director presentado en 2018 por las tres administraciones implicadas: Ministerio de Cultura, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Murcia, aunque el proyecto ha sufrido un retraso cercano a los tres años como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El arquitecto director de la obra, Francisco Sánchez Medrano, recuerda que los trabajos para rehabilitar esta primera fase del Castillo de Monteagudo se han prolongado durante 14 meses, «marcados por varios paros debido a las excavaciones arqueológicas».

En este tiempo se han realizado distintas actuaciones, todas enmarcadas en la primera fase del proyecto, a la que seguirán dos fases más. Entre ellas destacan, por ejemplo, la protección de las viviendas que hay en uno de los barrio de Monteagudo, a la ladera del castillo, para que se no vean afectadas por desprendimientos de piedras. Para ello se instalaron unas grandes redes de acero.

Desde A3A Arquitectura, Trabajos de Restauración y Arqueología también han reparado los accesos al Castillo de Monteagudo, una labor fundamental para que también pudieran llegar las máquinas hasta las zonas superiores. Estos accesos también serán utilizados para las futuras visitas al entorno.

Al acondicionamiento de los accesos y caminos que rodean la fortificación también se une la eliminación de desperfectos por roturas o actos vandálicos, así como las distorsiones que se han ido encontrando, como vegetación o grafitis. Procediéndose también a la restauración de la cara sur del Castillo, la que se ve desde Murcia.

Sánchez Medrano explica que las próximas dos fases del proyecto consistirán en actuaciones en el propio Castillo de Monteagudo, como es la rehabilitación del recinto intermedio y el recinto superior.

En los planteamientos del Ministerio no se contempla actuar sobre el Cristo de Monteagudo, ya que estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación de Fortalezas Medievales y la imagen es mucho posterior.

El Castillo de Monteagudo es una fortaleza de origen islámico que fue declarada BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 2004. Fue levantado en el siglo XI bajo el reinado del Rey Lobo y su ubicación fue elegida porque desde lo alto de este puntal rocoso dominaba toda la huera de Murcia. En el entorno hay tres edificaciones: el Castillo de Monteagudo, la fortaleza de Larache, y el palacio del Castillejo.

El convenio con el Ayuntamiento, en punto muerto

El convenio que el Ayuntamiento de Murcia debe firmar con el Ministerio y que permitiría hacer visitas al Castillo de Monteagudo, aprovechando los nuevos accesos, se encuentra en punto muerto. Desde el Consistorio no responden sobre si hay o no fecha para este acuerdo, pese a la insistencia de esta Redacción y tras dos años en los que no ha habido ningún avance al respecto.

La «inacción» es tal que desde el PP llevaron una moción al último Pleno para intentar reactivar el convenio, tal y como explica el concejal ‘popular’ Marco Antonio Fernández, quien recuerda que ellos dejaron preparado el borrador del convenio en 2020, texto que contemplaba la rehabilitación del Cristo.