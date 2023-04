La vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), Sabah Yacoubi, ha denunciado ante el Servicio Murciano de Salud (SMS) el supuesto trato vejatorio del que habría sido víctima en el Hospital Reina Sofía de Murcia.

Según la reclamación que ha presentado este domingo (a modo de 'denuncia administrativa'), su padre se encuentra hospitalizado desde el martes en el centro por una dolencia en el corazón y se ha caído en varias ocasiones al levantarse de la cama o al ir al baño. Yacoubi asegura que se enteró de que no lo habían aseado desde que ingresó, algo que no puede hacer por sí mismo, y que fue al mostrador de la planta para preguntar "con toda la educación y el respeto del mundo".

Tras comunicar la situación, una auxiliar le habría dicho que "no sabía que tenían que asearlo", momento en el que un enfermero y otra auxiliar "se meten en la conversación" y le gritan -declara- que se calle, "mora y otros insultos". Ninguno de los dos quiso identificarse, según su versión, aunque sí que ha podido conocer sus nombres para cursar la reclamación.

"Se pega a mi cara, me grita que me calle ya y dice que no tienen que estar al lado de mi padre las 24 horas porque no habla español (cuando en ningún momento he pedido eso)", relata. Además, la auxiliar también le habría gritado e indicado que su padre "debe ducharse solo o con ayuda de los familiares, que son los que deben cuidarlo y no ellos, que no les enseñe a hacer su trabajo y vaya a reclamar".

Abro hilo sobre cómo he recibido hoy insultos por parte de sanitarios del Hospital Reina Sofía de Murcia @Area7ReinaSofia. Mi padre como usuario de la sanidad pública @UsuariosanidadM está hospitalizado por dolencia del corazón desde el martes. 👇🏻 — Sabah صباح ❤️🕊️ (@Sabah_Yacoubi) 15 de abril de 2023

"Cuando venga la mora"

La vicepresidenta de ATIM subraya que la barrera del idioma puede solucionarse llamando a un intérprete, a lo que le responden que no están obligados a hacerlo. Tras el supuesto enfrentamiento, la mujer fue a la habitación a encargarse ella misma de asear a su padre, y al volver habría escuchado cómo el mismo enfermero hablaba con otra persona sobre ella en los siguientes términos: "Cuando venga la mora...".

"La auxiliar de mi padre ha sido amable y correcta en todo momento. Sin embargo, no podría decir lo mismo de ese enfermero y la otra TCAE (por cierto, ninguno de estos dos llevan a mi padre). Finalmente, he solicitado que llamen a la supervisora", explica.

En base a lo expuesto, ha solicitado formalmente que "el hospital revise sus políticas internas de trato a los pacientes, especialmente aquellos de origen étnico diferente al español y personas que no hablan el idioma fluidamente"; "que se tomen medidas sancionadoras y correctivas apropiadas en relación" a estas dos personas y que ambos pidan disculpas formales por "su comportamiento inadecuado y su falta de respeto".