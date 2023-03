Bajo el lema ‘Conectando vidas’, el Ayuntamiento de Murcia ha organizado unas jornadas sobre ‘cohousing’ . Estas son de asistencia gratuita y se celebrarán en el Cuartel de Artillería, los días 28 y 29 de este mes. Pueden seguirse de manera telemática, puesto que el aforo ya está completo . Una de las ponentes será la presidenta de la asociación ‘Murcia Cohousing’, Victoria Martínez, enfermera de profesión.

¿Cuándo se interesó por el ‘cohousing’?

Aunque ya había oído hablar del tema, la primera vez que acudí a una charla sobre ‘cohousing’ fue en la Universidad de Alicante en 2017, motivada por mis compañeros de formación. A partir de ahí, me reuní con gente de Murcia interesada en el tema y al poco tiempo nos constituimos como asociación.

¿Por qué es para usted tan importante este modelo?

Yo he criado a mis hijos sola porque soy madre divorciada y mis padres viven en Sevilla y, por eso veo tanta importancia de las viviendas colaborativas. Porque he sufrido esa falta de apoyo en la crianza de mis propios hijos.

¿Tienen ya grupos conviviendo?

No, tenemos tres grupos ‘embrión’, que están constituidos como cooperativa, pero de estos, ninguno está conviviendo aún.

Entonces, ¿están tratando con el Ayuntamiento la cesión de terrenos?

No. En ese aspecto, Murcia está a la cola. El único apoyo que hemos tenido del Ayuntamiento, y no es poco, han sido estas jornadas.

En otras comunidades entiendo que no es así

Para nada. Mira, en enero de 2022 salió el «Plan Nacional de Acceso a la Vivienda 22/25», donde, por primera vez, se contemplaba la utilidad social que tienen las viviendas colaborativas y se establecía un fondo de ayuda para las subvenciones a nivel estatal. Además, mencionaba que cada comunidad autónoma debía desarrollar la ley correspondiente. Las demás comunidades lo están haciendo, pero Murcia no.

Hay personas que ven el modelo del cohousing como algo utópico ¿entiende que pueda verse desde una perspectiva algo irrealizable?

No es nada utópico, es un modelo que tuvo su origen en Dinamarca en los años setenta y que, desde entonces, se ha ido extendiendo por todo el mundo. Encima, cada día salen más estudios que avalan que cuando fomentamos nuestra parte social, las relaciones de confianza y apoyo mutuo, estamos invirtiendo en nuestra salud. Está demostrado.

¿Tienen proyectos de cohousing sénior o son todos intergeneracionales?

Tenemos un grupo semilla con vocación senior, pero es el único. Pero no me gusta catalogar a los grupos con etiquetas. Intergeneracional, sénior... Son etiquetas que, en muchos casos, no casan con la realidad, porque esta es muy diversa. La experiencia es mucho más enriquecedora cuando te encuentras en distintos momentos vitales que se complementan.