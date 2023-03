Bajo el lema ‘Conectando vidas’, el Ayuntamiento de Murcia ha organizado unas jornadas sobre ‘cohousing’ . Estas son de asistencia gratuita y se celebrarán en el Cuartel de Artillería, los días 28 y 29 de este mes. Pueden seguirse de manera telemática, puesto que el aforo ya está completo .Una de las ponentes será Eva Arteaga, coach de resolución de problemas y profesora de máster en el Centro de Transformación del Conflicto.

¿Qué es lo que hace como coach de resolución de problemas ? ¿A qué se dedica en la actualidad?

Tengo dos líneas de actuación, por un lado, trabajo como consultora organizacional, con empresas, organizaciones sin ánimo de lucro... Y por otro, como coach de resolución de conflictos entre personas o grupos.

¿Cuándo aprendió sobre el ‘cohousing’?

Hace tiempo, aunque aún no he trabajado con iniciativas de viviendas colaborativas como tal. Sí que lo he hecho con organizaciones con algún tipo de liderazgo comunitario. Existen muchísimas comunidades que, al final, son grupos de personas que se juntan para escoger un tipo de vida colaborativo pero con diferentes estructuras, el ‘cohousing’ es una de ellas.

¿Cuál es su trabajo dentro de los distintos grupos de convivencia?

Me llaman para facilitar espacios grupales en los que sea posible resolver los distintos conflictos que han surgido dentro de los grupos de convivencia; establecer vías a futuro de nuevos proyectos y objetivos a nivel grupal y, determinar cuáles son los obstáculos que les están impidiendo avanzar como grupo. Porque, el problema del conflicto es que, nos enreda en una dinámica en la que, si no contamos con una visión distinta, nos quedamos atascados.

Por tanto, ¿cree que iniciativas como las viviendas colaborativas son posibles, a pesar de los conflictos?

Claro. De hecho, creo que este es el camino del futuro. Un liderazgo más colectivo y no tan individual. Es decir, que podamos unirnos y conocernos, resolver nuestras diferencias y abrazar la riqueza de la diversidad, para así poder crear un camino común, dónde nos enriquezcamos unos a otros

¿Qué considera más importante a la hora de convivir con otras personas en este tipo de modelos?

Lo más importante es no olvidarnos de nuestro propósito común. Esto es fundamental; saber siempre cuál es el objetivo que perseguimos al irnos a vivir en comunidad. Es lo que nos va a sostener cuando estallen conflictos y tengamos que resolverlos.

¿Cuáles son los principales problemas que se encontró en los proyectos en los que has trabajado?

Podríamos agruparlos en tres categorías principales: tensiones entre lo individual y lo colectivo; aspectos relacionados con la toma de decisiones y, las estructuras de poder. También, es muy importante afrontar todos estos problemas desde un punto de vista del aprendizaje. Debemos preguntarnos: ¿Qué tengo que aprender de todo esto?