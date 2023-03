Los vendedores ambulantes del municipio se encuentran en alerta ante la amenaza de que se privatice la gestión de las plazas y mercados del Ayuntamiento de Murcia. La Asociación de Comercio Ambulante de la Región de Murcia ha remitido a todos sus socios un comunicado en el que aseguran que han tenido conocimiento «por diversas fuentes, que consideramos fiables» de que «un partido político con expectativas de gobierno a nivel municipal y regional» ha concebido ya un plan para adjudicar esta gestión a una gran empresa.

La Junta Directiva de la asociación considera que este asunto es de «extrema gravedad» porque «afecta directamente a nuestros intereses y al futuro de nuestras familias». En el escrito que han remitido al edil de Mercados, Juan Vicente Larrosa, indican que «no puede admitirse que se modifique la gestión actual, que tiene muchos defectos, para implantar otra en la que los vendedores no tengamos ninguna capacidad de control y prevalezcan los intereses de unos pocos, ajenos al mercado»

Según fuentes de este colectivo, tras el plan para privatizar los mercados de abastos estaría el PP, algo que desde este partido han desmentido categóricamente.

Además, los populares han acusado directamente a Vox de haber lanzado este «bulo» entre las asociaciones del sector. El Grupo Popular lamenta «el rumor partidista que ha distribuido un portavoz de Vox» y afirma que no tiene «ninguna intención» de privatizar la gestión de las plazas y los mercados del Consistorio murciano.

Según los populares, «el bulo lanzado por Vox obedece únicamente a la proximidad de las elecciones, en un intento de atacar al PP con una acusación falsa y sin fundamento». Por ello, el PP de Murcia espera «que no se alimente el bulo y emplazan a Vox o a que no invente acusaciones que solo buscan obtener rédito electoral».

Desde el partido de Santiago Abascal se defienden y aseguran que no se trata de «ningún bulo». «Si no es verdad no es porque no sean sus planes ni un bulo, sino porque estamos obligándoles a rectificar sus nefastas políticas, iguales a las del PSOE y sus planes igual de ocultos respecto a las plazas», señalan fuentes de Vox, que se niegan a desmentir las acusaciones porque «nada de lo que afirmamos es falso. En todo caso, que digan con claridad qué van a hacer con el mercado de Verónicas, el de Espinardo o el de Saavedra Fajardo, porque nosotros tenemos un proyecto que hemos presentado a los comerciantes y ellos ocultan».

El equipo de Gobierno de José Antonio Serrano salió este viernes al paso de esta polémica para asegurar que se opone «de forma rotunda» a la privatización y que la futura ordenanza de este sector garantizará que la gestión seguirá siendo municipal. Fuentes municipales recuerdan que ya se ha redactado el borrador de la ordenanza de plazas de abastos y mercados, que llevaba desde el año 1996 sin ser actualizada, y que en esa nueva normativa se incluyen las propuestas de los propios placeros y vendedores y, entre sus novedades, destaca que las concesiones tendrán un límite de 40 años.