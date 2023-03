Otro giro de guion en el proceso para la contratación del servicio de instalación de sillas y tribunas para Semana Santa y Fiestas de Primavera en Murcia. Según informan fuentes municipales, tras estudiar la documentación presentada en el procedimiento urgente, “los técnicos municipales han comprobado que la empresa Oco Negro no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego sobre la venta de internet al no contar con un certificado del esquema nacional de seguridad que tiene que emitir la ENAC con el fin de poner en marcha la venta anticipada online”. Cabe recordar que esta empresa está vinculada con Romian Producciones, la empresa expedientada por el Consistorio por los problemas surgidos en las festividades de 2022. Ambas empresas tienen la misma dirección fiscal y como gerente al mismo empresario: Antonio Jiménez.

Sobre este servicio se habían iniciado dos procedimientos, uno ordinario, cuyos plazos hacían temer que no se llegara a tiempo a las primeras procesiones (la primera el 31 de marzo), y después otro urgente, al que solo se han presentado dos empresas: Oco Negro, y Antonio Miguel Rodríguez Pérez. Tal y como ya informó esta Redacción, la primera habría presentado un canon mayor, con lo que se había posicionado con una clara ventaja. Con respecto al procedimiento ordinario, desde el Ayuntamiento indican que sigue abierto, pero no hay ninguna posibilidad de que salga adelante, porque no llegaría a tiempo.

Ahora, tras su descarte, el Ayuntamiento ha requerido a la segunda empresa que se presentó al concurso urgente la documentación “para proceder a estudiarla”. Según estas fuentes, el próximo viernes se celebrará una Mesa de Contratación extraordinaria “para revisar la documentación y, si es correcta, adjudicar el contrato”.

Cabe señalar que Oco Negro había sido propuesta para la adjudicación hace solo unos días, y que ya había abonado un depósito como “garantía definitiva” a requerimiento del Ayuntamiento cuya cantidad representa el 5% por cierto del canon. Estaba tan encauzada esta adjudicación que esta empresa ya había iniciado los trabajos previos para la instalación de las sillas en los recorridos de Semana Santa.

Ahora, a tan solo unas semanas de que arranquen las primeras procesiones de Semana Santa, el Consistorio de Murcia sigue sin tener cerrado el servicio.

Sospechas de prevaricación

La apertura de un proceso paralelo para adjudicar el servicio de sillas ha estado sumido en la polémica desde el primer día. La Junta de Gobierno del 17 de febrero, votó por unanimidad la revocación puntual de las competencias en este asunto al concejal de Contratación, Mario Gómez, en favor del edil socialista de Empleo y Mercados, Juan Vicente Larrosa. Gómez informó que ha querido desmarcarse de este procedimiento porque entiende que es «irregular» y que puede conllevar un delito de prevaricación «y así lo he transmitido», indicó Gómez, que aseguró que si la tramitación continúa por estos derroteros se opondrá a este expediente.