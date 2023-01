Los presidentes de las juntas de distrito de Murcia y los pedáneos de Zarandona, Barriomar y Nonduermas, todas del PP, han pedido este miércoles la suspensión de las obras de movilidad del PSOE y abrir un proceso de participación que atienda las peticiones vecinales, "en lugar de la opacidad y el oscurantismo que están demostrando los socialistas", señalan. Estas autoridades municipales han comunicado que han remitido un escrito al alcalde socialista para que escuche a vecinos, comerciantes y asociaciones, y atienda los problemas que han generado las obras en los barrios y pedanías. La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, ha acompañado a los pedáneos en la plaza Circular de Murcia, donde han presentado el escrito que han registrado en Alcaldía para que les atienda el alcalde Serrano.

El presidente de las junta de distrito Centro Oeste, Diego Avilés, ha explicado que “resulta preocupante que el Ayuntamiento cambie la forma de vida de nuestros barrios y pedanías de espaldas a los vecinos y sin consultar a las juntas municipales y de distrito cuáles son sus necesidades”.

Información desactualizada en la web municipal

Avilés ha relatado que “los vecinos son los primeros que nos preguntan sobre las obras de movilidad y nosotros no tenemos ninguna información que brindarles porque el Ayuntamiento no nos ha informado de nada. Es más, en la página web municipal aparece que las obras se encuentran ‘iniciando el proceso de contratación’, cuando lo cierto es que empezaron hace hoy 50 días, el pasado 30 de noviembre. La forma de actuar del alcalde socialista nos parece una falta de respeto a los ciudadanos”. Los populares han invitado a los pedáneos de otras zonas, como el Barrio del Carmen, El Progreso, Cabezo de Torres y Sangonera la Verde, a que se sumen a la petición de reunión con el alcalde socialista para conocer de primera mano los planes municipales en estas pedanías, después de que el Ayuntamiento no haya informado. Por otra parte, han detallado que 20.000 vecinos ya han firmado contra las obras, por lo que los presidentes han pedido una reunión con el alcalde socialista Serrano para pactar una prórroga de los plazos que permita el desarrollo correcto del proceso de participación que reivindican y que el PSOE debió realizar hace meses.

El presidente de la Junta Vecinal de Barriomar, Juan José García, sostiene que en su localidad se va a generar “un colapso de tráfico injustificado al bloquear uno de los accesos principales y no nos han consultado ni informado de nada”.

Los pedáneos consideran que no tiene sentido fiarlo todo al transporte público si no se mejora antes el servicio. “Las plataformas segregadas no sirven de nada si no se mejoran previamente las frecuencias y no se ofrecen alternativas con anterioridad”, ha afirmado Diego Avilés.

De igual manera, los representantes vecinales piden al Ayuntamiento que habiliten aparcamientos disuasorios con el mismo número de plazas que eliminan las obras socialistas y que los parkings estén operativos antes del inicio de los trabajos. Asimismo, también reclaman una línea de ayudas que palíe los problemas generados a autónomos, comerciantes y empresarios.