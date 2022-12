¿Dónde está la ciudad del deporte que el alcalde socialista prometió a los murcianos hace más de un año?, se ha preguntado este viernes la portavoz del Partido Popular de Murcia, Rebeca Pérez, durante el balance del año 2022 que ha ofrecido junto a los concejales del PP, entre los que no se encontraba el candidato popular a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta. Los ediles populares han destacado que el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, "ha demostrado no tener palabra y gobernar de manera precipitada e improvisada, dejando en el aire y sin concretar la mayor parte de los proyectos que ha anunciado". Los populares han querido recordar seis medidas anunciadas para este año que no se han llevado a cabo.

Rebeca Pérez ha recordado que el 2 de diciembre de 2021 el alcalde anunció la construcción de una ciudad deportiva de 100.000 metros cuadrados en la pedanía de Churra. José Antonio Serrano presentó el proyecto junto al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco. “Un año después no ha habido ningún avance. Este proyecto ejemplifica la parálisis y los incumplimientos a los socialistas durante todo este año que termina”. Los concejales del Grupo Popular han señalado igualmente que el puente de El Secano, en la pedanía de El Raal; los aparcamientos disuasorios, la llegada del tranvía a El Palmar, la Cárcel Vieja y los presupuestos de 2023 "son hoy ejemplos intangibles de los anuncios vacíos y los incumplimientos que han caracterizado durante este año al PSOE municipal". Sobre el puente de El Raal, han recordado que esta infraestructura, que conecta la pedanía con el municipio de Beniel, se derrumbó el 29 de marzo de 2021. "La coalición que forman los socialistas con Ciudadanos anunciaron una actuación “exprés”, pero la realidad es que 21 meses después los vecinos siguen teniendo que dar un rodeo de varios kilómetros para realizar tareas tan básicas como comprar el pan o ir al médico", lamentan fuentes populares. Por otra parte, los aparcamientos disuasorios son otro ejemplo flagrante de incumplimiento del PSOE. La portavoz del PP ha explicado que “el 26 de abril el alcalde socialista y la concejal Carmen Fructuoso se comprometieron a que en noviembre estarían disponibles dos aparcamientos en la zona norte, con 900 plazas; y otros cuatro aparcamientos en el sur, dotados con 1.500 plazas. Todo mentira. Hoy es 30 de diciembre y no se conoce nada de los proyectos. Otro incumplimiento”. De igual manera, el socialista José Antonio Serrano anunció el 28 de mayo que el tranvía llegaría a El Palmar y contrajo “el compromiso” de que anunciaría un “importante avance antes de que acabe el año”. “Estamos a 30 diciembre y sigue jugando con los murcianos. Serrano no cumple su palabra”. Sin licitar la segunda fase de la Cárcel Vieja Rebeca Pérez también ha afirmado que “la Cárcel Vieja también la ha usado la coalición izquierdas para lograr titulares en prensa y luego incumplirlos, como hace siempre”. De hecho, el 26 de octubre anunciaron que en noviembre licitarían los trabajos para la ejecución de la segunda fase de la Cárcel Vieja. “Faltan dos días para enero y nada se sabe”, ha replicado la portavoz popular. Asimismo, los socialistas acaban este año sin tener aprobados los presupuestos de 2023, por lo que aprobarán las cuentas fuera del plazo que marca la ley, al igual que hicieron en los ejercicios de 2021 y 2022. De igual modo, la portavoz del PP ha explicado que la estrategia de los socialistas se está basando en aplazar la gestión de los problemas a después de las elecciones del año que viene. Para el PP son ejemplos claros de esta deriva las obras de movilidad, "que acabarán después de las próximas elecciones municipales y han provocado una oleada de quejas vecinales en el Barrio de El Carmen, Espinardo, Vistabella, La Fama, La Paz, Gran Vía, avenida Constitución y plaza Circular". Asimismo, recuerdan, el PSOE ha decidido no cargar el impuesto de la recogida de basura en los recibos de 2023, “lo que ejemplifica otra huida hacia adelante”, ha afirmado Rebeca Pérez. La portavoz del PP también ha señalado que “el alcalde socialista no sabe gestionar ni tiene proyecto. Sus 21 meses al frente del Ayuntamiento se reducen a anuncios incumplidos, decisiones arrebatadas e imposiciones que han provocado el malestar vecinal”.