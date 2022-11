La plataforma Espinardo Colapsado lleva meses denunciando que el plan de movilidad del Ayuntamiento supondría convertir la calle Mayor de Espinardo "en una nueva Carretera de Alcantarilla, al duplicar el número de carriles de circulación y reducir las aceras, actuación que va en el sentido contrario de lo que se está haciendo en toda Europa". Durante todo este tiempo, la plataforma ha ido recabando el apoyo de los vecinos de la zona y este miércoles ha intentado presentar en el Ayuntamiento mil firmas contra el proyecto de movilidad que se iniciará en las próximas semanas. No lo han conseguido. Según explica uno de los portavoces de este movimiento, Ginés Munuera, "primero no nos han dejado entrar a los cinco vecinos que veníamos en representación de la plataforma, la Policía Local nos ha parado en la puerta y nos han dicho que solo podía entrar la persona que tenía la cita, tampoco se les ha permitido entrar a los medios de comunicación que estaban presentes, y cuando he ido a presentar las firmas me dicen que no puedo porque si lo hago como plataforma necesito el CIF del colectivo, y eso es algo que todavía estamos estudiando; la opción que me han dado es presentar las firmas individualmente, en fin, nos han puesto toda las pegas que han podido imaginar".

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" obliga a que los escritos como personas jurídicas se realicen de forma telemática". Según fuentes municipales, el Servicio de Atención Ciudadana ha ofrecido al portavoz de la plataforma presentarlo como persona física pero para ello tenía que presentar el DNI e indicar su domicilio a efectos de notificaciones, "algo que ha rechazado". Al margen de los problemas para presentar las firmas, Munuera explica que todavía no conocen el proyecto definitivo para Espinardo en los planes de movilidad. "No nos dicen nada, lo que sí vimos es que van a quitar 240 plazas de aparcamiento en una sola calle, y eso es la vida y el comercio de Espinardo, y si nos quitan el comercio nos convertiremos en una Carretera de Alcantarilla u otra pedanía muerta de las muchas que hay por desgracia", señala este portavoz, que destaca el desconocimiento ante los planes del Consistorio es absoluto. "No sabemos dónde van a poner las zonas de carga y descarga, no sabemos dónde colocarán los contenedores de basura, ni cuántos árboles van a quitar, hay aceras que se quedan con 60 u 80 centímetros", enumera. Tampoco entienden estos vecinos por qué quiere el Consistorio que los autobuses pasen por la calle Mayor en vez de por Juan Carlos I, "con el ruido y la contaminación que eso conlleva", advierte Munuera, que también alerta de que la reordenación del tráfico generará colapsos en los accesos a los dos colegios de que existen en la zona. Sobre la creación de un parking disuasorio en la zona, el portavoz de Espinardo Colapsado indica que "al parecer quieren ubicarlo" en una zona de rambla que se inunda cada vez que llueve, lo que en su opinión es completamente inviable. "Como vecinos de Espinardo queremos salvar nuestra calle Mayor y entendemos que no puede llevarse a cabo un proyecto tan perjudicial para los vecinos solo para reducir menos de un minuto el viaje del autobús", aseguran. Cabe recordar que antes de verano Espinardo Colapsado organizó una concentración de protesta en la calle Mayor, y con posterioridad, confeccionaron un manifiesto, colocaron pasquines por toda la localidad e incluso llegaron a baliza la acera de calle Mayor "para mostrar a los vecinos que la realidad no se les había contado". Desde Espinardo Colapsado anuncian que estarán presentes en la manifestación convocada por Cierran mi Barrio (los vecinos y comerciantes del Barrio del Carmen), con una pancarta propia.