Los autobuses 'Coloraos' han salido con retraso en la mañana de este lunes de las cocheras de la empresa Transportes de Murcia. Los trabajadores de la empresa que gestiona el transporte urbano del municipio de Murcia (las líneas con pedanías están en manos de la empresa Monbús) han protagonizado un plante a primera hora de hoy a las puertas de la compañía por los retrasos en los pagos de la última nómina, que debía haberse ingresado el pasado lunes, 31 de octubre.

Los empleados tenían previsto celebrar hoy una asamblea, en la que se han llegado a plantear no entrar a trabajar y hacer una huelga, ya que no están dispuestos a vivir otra vez la situación a la que se enfrentaron hace más de una década, cuando vivieron continuos impagos de nóminas por la tensión económica entre la empresa y el Ayuntamiento de Murcia. Sin embargo, tras conocer a las sanciones que se podían enfrentar si no salían con los vehículos de las coches sin haber avisado con suficiente antelación han decidido acudir a sus puestos, según explica el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

"La asamblea se ha alargado, debido a la tensión que existe y al temor a que la situación se repita", afirma Cano, quien informa de que finalmente, los autobuses que debían haber salido a las 6.40 de la mañana lo han hecho a las 9.00 de las cocheras que la empresa Transportes de Murcia tiene en el Polígono de San Ginés, con más de dos horas de retraso.

Los afectados creen que "es probable que los problemas vayan a más, ya que existe un desencuentro entre la empresa y el Ayuntamiento" por cuestiones económicas, un problema que "si no lo solucionan terminaremos pagando los trabajadores".

El contrato del Consistorio de la capital con Transportes de Murcia venció el pasado 30 de septiembre y se ha prorrogado por un año, hasta que se firmen los contratos del nuevo modelo de transporte que prepara la Administración local. "Pero en el primer mes de prórroga ya tenemos problemas", apuntan desde el comité de empresa.

Miguel Cano recuerda que la última vez que tuvieron problemas para cobrar las nóminas fue con la anterior concesionaria, LATBUS, unos retrasos en los pagos que fueron continuos y que se mantuvieron entre los años 2008 y 2012. "Aquello fue muy duro, muchos compañeros perdieron sus casas por no poder pagar la hipoteca y a otros, incluso, les costó el matrimonio", afirma el presidente del Comité de Empresa, quien afirma que "los trabajadores no están dispuestos a pasar por lo mismo otra vez".

98 trabajadores afectados

Este retraso en los pagos afecta a un total de 98 trabajadores, entre conductores, personal de administración, talleres e inspección. La empresa se comprometió con ellos a abonar las nóminas de octubre el pasado viernes, 4 de noviembre, pero el dinero no llegó, de ahí que este lunes hayan protagonizado una asamblea para debatir qué medidas se plantean tomar.

El presidente del comité de empresa de Transportes de Murcia afirma que la compañía ha vuelto a dar otra fecha e insiste en que abonará las nóminas este lunes, por lo que están a la espera de lo que pueda pasar en las próxima horas. En el caso de que haya un nuevo incumplimiento, han convocado una nueva asamblea mañana martes a primera hora de la mañana.

Desde el Ayuntamiento de Murcia explican que las mensualidades con la empresa concesionaria del transporte urbano "están al corriente" y que actualmente el Servicio de Contratación está tramitando la liquidación correspondiente al ejercicio 2021. Preguntados por el conflicto, desde la Glorieta afirman que "la situación actual viene dada por problemas internos de financiación de la empresa".