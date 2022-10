El portavoz del Grupo de Podemos en Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha anunciado hoy que no se presentará a las primarias y por tanto no repetirá como candidato de Podemos en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

En rueda de prensa, Ruiz Maciá ha hecho referencia a las malas relaciones que existen entre él y la dirección regional y local del partido.

“No es cómodo trabajar en determinadas circunstancias; durante muchos meses no he contado con el apoyo ni el reconocimiento de la dirección regional ni municipal. Se ha hecho expreso, hemos visto ruedas de prensa en paralelo para tratar temas municipales sin que supiéramos ni siquiera el contenido o se lanzan iniciativas sin contar con el Grupo Municipal”, explica Ruiz Maciá.

Para Ruiz Maciá está claro que la dirección regional "ha optado por otro camino, otras opciones, y lo que hago hoy es dejar vía libre y que la dirección de partido pueda contar con alguien a quien reconozca como propio, y al que le vaya a dar todo su apoyo".

El actual portavoz de Podemos espera que quien le sustituya "pueda realizar su trabajo en las mejores condiciones, con el apoyo de Podemos".

Aclaró que cuando critica la falta de su apoyo, "no es falta de apoyo para presentarme a las primarias, yo no quiero que me apoyen en ese sentido, sino de apoyo al trabajo del día a día, una falta de confianza total y no lo digo porque sea muy sensible sino que creo que ha sido muy evidente". "Me podría presentar a unas primarias e incluso, no lo sé, incluso ganarlas, pero para qué me sirve si al día siguiente no voy a tener el apoyo de la dirección regional", señaló.

Sobre su futuro político, si lo hay, no dio muchas pistas. "A día de hoy soy concejal portavoz del Grupo Municipal de Podemos, estoy muy centrado en ese trabajo, y mi interés y voluntad es seguir siéndolo y cumplir con el compromiso que adquirí con los miles de votantes; más allá de eso, no sé qué va a pasar".

Sobre la posibilidad de abandonar el partido una vez concluya la legislatura, aseguró que ni siquiera lo ha pensado. "Lo que no voy a repetir es mi participación institucional, a nivel partido no lo sé, he hecho política antes de entrar en Podemos, antes de entrar en las instituciones, desde la asociaciones ecologistas y vecinales y esté donde esté seguiré haciendo política, en el sentido de trabajar por un municipio que tiene mucho margen de mejora".

Además, recordó que es abogado en ejercicio y que nunca ha dejado de ejercer. "Y ahora mismo estamos con causas bastante conocidas: en pleno juicio del caso Auditorio, en breve arrancará el juicio de Novo Carthago, en definitiva, mi trabajo lo tengo muy claro ". En este sentido, aseguró que cualquier decisión que tome "no será pensando en asegurarme un futuro laboral".

La decisión de volver a la política dependerá, aseguró, de que "alguien ponga encima de la mesa un proyecto ilusionante de municipio y crea que puedo ayudar; en ese caso me lo pensaría y a lo mejor ayudaría, desde donde sea".