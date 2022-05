Ginés Ruiz Maciá: "En Podemos no me quieren. Me miran y ven la cara de Urralburu"

Desde que Podemos presentó en la campaña de 2019 a Ginés Ruiz como ‘un alcalde a tu altura’ ha llovido mucho en el Ayuntamiento de Murcia. Y más aún en su partido, que ahora monta ruedas de prensa de política municipal sin contar con su portavoz. «No creo que me quede mucho aquí», me dice. No le quito la razón, pero mejor que lo cuente él.

¿No se ve en las listas de 2023 o no le ven?

No me ven. Y yo sería ciego si no lo viera. Es evidente que están promoviendo otras cosas y otra gente. Me parece legítimo.

Nunca fue el favorito de la clase, mucho menos después de que Óscar Urralburu se marchara.

Yo era asesor jurídico del partido la anterior legislatura. Era parte del equipo y me propusieron presentarme. Cuando se van Óscar y María, no me vi en la necesidad de irme y así se lo trasladé a la nueva dirección. Me aseguraron que me dejarían defender mi proyecto para el municipio, así que seguí. Eso incluía lo orgánico y lo institucional, ya que era secretario general y portavoz municipal. Pero mi sensación es que nunca hubo confianza hacia mí. Creo que hay mucha gente en Podemos que me mira y ve la cara de Óscar. Confié en que, con el tiempo, se disiparían las dudas, pero hay un alejamiento cada vez mayor.

Primero decidieron que lo orgánico y lo institucional irían por separado.

Se me planteó y voluntariamente me retiré. Me dijeron que entraba una persona para ensanchar el partido y que hubiera más soporte en la calle. Mientras pudiéramos continuar defendiendo el mismo modelo de municipio, me parecía bien.

Pero ahora su partido está convocando ruedas de prensa sobre temas municipales sin usted. ¿Ni siquiera le avisan?

No.

Y lo han hecho varias veces.

Se ha creado esa disfunción que, en un primer momento, se podría pensar que es falta de coordinación, pero ya no.

¿Están presentando a una nueva candidata?

Esa es mi impresión.

¿Ha pedido explicaciones?

Las pedí la primera vez y me dijeron lo de la falta de coordinación. La segunda vez mostré descontento y la tercera fue cuando el follón con las sillas del Entierro. Yo salí para ofrecerme para ayudar al equipo de Gobierno y mi partido, por otra parte, pidió la dimisión del concejal. Pedí explicaciones y obtuve silencio.

Queda un año. Va a seguir sin el respaldo del partido.

Nosotros presentamos un programa electoral y lo seguiré haciendo. Si mañana me echan, me voy a mi casa, que para eso tengo mi despacho.

Hay más izquierda que Podemos, dice Yolanda Díaz.

Dicen que ahora hay una que ‘suma’. A mí me encanta la política. Yo ya la practicaba, aunque no institucional. Y, para mí, estar en el Ayuntamiento, es un privilegio.

La practicaba en los juzgados.

Eso es, por eso durante la moción de censura no entré en temas de corrupción, precisamente, porque llevo más de veinte años trabajando en esto y sé que es un tema muy complicado que, además, puede ser un arma de doble filo. Hemos conseguido que la referencia para saber si un Gobierno es bueno o malo es si respeta el Código Penal, lo cual me parece lamentable aunque reconozco que hemos contribuido todos a eso con esa obsesión por conseguir imputaciones y paseíllos.

¿Cuándo se aprueban los presupuestos?

Siempre es el mes que viene. Esta semana supimos que tampoco llegan para el próximo pleno. La idea es celebrar un extraordinario antes del ordinario de junio.

Pero pide explicaciones y qué le dicen.

Hubo discusiones en su momento con la Concejalía de Cultura, pero creo que hay un problema de fondo. Si tienes un proyecto claro de municipio es fácil, entre comillas, hacer unos presupuestos porque sabes qué servicios priorizar. El problema llega cuando tienes un modelo teórico pero no se fijan objetivos a medio y largo plazo, pensando en que este Gobierno solo es para dos años.

Criticaron mucho al PP por llevar presupuestos a mitad de año.

Uno de los compromisos que les arrancamos al PSOE y Cs en 2021 era sacar presupuestos a principios de año. El problema es que nuestra capacidad de actuación es la que es. El cuadro no lo dibujamos nosotros, solo damos pinceladas.

Se le ve muy desanimado. ¿Volvería a apoyar la moción de censura?

Es un placer haber sacado el PP del Gobierno. Era un proyecto agotado y con una coalición rota. Pero no puedo estar contento con lo que se ha hecho. No tenemos un Gobierno progresista, pero al menos debía mostrar un cambio que fuera más allá de las formas. Hay decisiones que se tomaban nada más entrar o ya no se pueden tomar.

¿Sigue habiendo un tapón en Contratación?

Siempre ha sido un cuello de botella porque es un servicio del que dependen todas las concejalías. Se podría agilizar con una reestructuración de plantilla. Si tienen menos capacidad de gestión, habrá que priorizar, cosa que no se hace. Y tampoco se puede esperar que se haga en dos años todo lo que se tenía pensado hacer en cuatro. Al PSOE le ha costado un montón darse cuenta de que están gobernando y ahora les falta creerse que pueden seguir haciéndolo.

¿No se lo creen?

Si yo me lo creyera, pondría encima de la mesa un proyecto a seis años.

¿Están poniendo una alfombra roja para la vuelta del PP?

No creo que haya una alfombra roja, pero sí que hay un peligro grande de cerrar una esperanza. En el Ayuntamiento se piensa más en los 29 de dentro que en los 460.000 de fuera. Echo mucho de menos un proyecto de municipio. Y que conste que el PP tampoco lo tenía, pero sí que sacaba partido de ‘proyectos gancho’ que presentaban una y otra vez.

Su bandera no ha sido la de la lucha contra la corrupción, sino la del cambio en la movilidad.

Murcia es un área metropolitana de ocho municipios y seis de ellos están gobernados por el PSOE. Si Alcantarilla, que dirige el PP, se quiere quedar fuera, que se lo explique su alcalde a sus vecinos, pero esta sería una manera de demostrar que hay ganas de cambiar Murcia.

¿Queda tiempo para que lo vean los vecinos?

Precisamente, el modelo de las supermanzanas yo se lo planteé al PSOE y Cs tras el cambio de Gobierno porque estos proyectos tienen una fase de agitación con los vecinos.

Y no conviene que lleguen agitados al período electoral.

De todas formas, este es un modelo que viene impuesto de Europa y, si no se ejecuta, comenzarán a sancionarnos. Tenemos un plan de movilidad que se puede asumir con fondos europeos, pero hay que planificarlo y tienen que darse mucha prisa. Dice Rebeca Pérez que los socialistas quieren quitar aparcamientos. Ella también quería; si no, no diría que les copian los proyectos.

¿Ha visto los vídeos que sube el PP de Ballesta recibiendo cariño por la calle?

Sí, y cuando hago ‘zoom’, reconozco las caras. Cuando no hay cámaras, nadie se le para. Hay cierto teatro ahí y ganas de generar un estado de ánimo.