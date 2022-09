¿Los jóvenes murcianos tienen mayor tendencia a tener conductas suicidas que el resto de jóvenes españoles?

En este sentido, los datos registrados muestran que no se observan diferencias significativas. Si bien la Región de Murcia ocupa uno de los primeros puestos de España en cuanto a la tasa de suicidio.

¿Con qué medios cuenta el Ayuntamiento de Murcia para detectar y evitar estas conductas?

Las competencias en materia de diagnóstico y atención sanitaria son de la Comunidad Autónoma, por lo que no hacemos intervención directa con la población ni con pacientes. Desde la concejalía de Salud desarrollamos programas dirigidos al conjunto de la población, que tienen por objeto la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

¿Qué factores sociales provocan esta actitud?

No hay un factor que determine la conducta suicida, pero sí es cierto que existen factores sociales que la pueden favorecer y que constituyen factores de riesgo. Se estima que el 78% de los jóvenes que se suicidan han sido víctimas de bullying. Los jóvenes con discapacidad física, la discapacidad psíquica, ciertas características no normativas o la orientación sexual son los que más sufren el acoso por parte de los compañeros. De hecho, el 40% de los jóvenes LGTBI+ ha sido víctima de bullying. No podemos atajar los problemas si no abordamos las causas que lo provocan. Debemos avanzar hacia una sociedad mucho más inclusiva donde la diversidad se normalice. En este sentido, echamos de menos proactividad por parte del Gobierno regional a la hora de buscar soluciones a este problema que ya se ha convertido en global.

¿Conocemos qué franjas de edades son las más peligrosas?

Las estadísticas muestran que el tramo de edad en el que se produce más suicidios es entre 50 y 59 años, siendo en ese grupo de edad, y entre edades mayores, donde las tasas son más elevadas.