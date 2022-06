El ex alcalde de Murcia, José Ballesta, y su equipo presentaron ayer ‘Huerta 23’, el sexto de los proyectos estratégicos que el Grupo Popular está proponiendo mensualmente hasta 2023 y que incluye recrear una playa fluvial entre acequias en plena Huerta de Murcia. Se trata de una propuesta de actuación integral en el entorno de la huerta, tanto a nivel económico como patrimonial y medioambiental, con proyectos como la creación de una playa fluvial entre las acequias de la huerta o la recuperación de una casa torre para convertirla en un lugar de celebración de eventos al estilo de los Paradores Nacionales.

Durante la presentación del proyecto el exalcalde dejó caer que se encuentra cerca de anunciar su candidatura del PP a la alcaldía de la capital. Aseguró que en los últimos meses ha «avanzado» en la línea de tomar esa decisión porque no es «insensible» a las interpelaciones que recibe a diario de personas que no conoce apoyando su proyecto, que seguirá reflexionando sobre si dar o no el paso.