La moción del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia para activar la bolsa de trabajo de los conductores del SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento) era el último cartucho de sus integrantes. Tras ser rechazada en el Pleno del pasado jueves (con los votos en contra del PSOE, Cs y Podemos), ahora los aspirantes se disponen a ir a los tribunales.

«Solo hay 25 conductores cuando debería haber 48. Esto provoca que los funcionarios del Ayuntamiento hagan continuamente horas extra, algo que es ilegal», denuncian, haciendo referencia al convenio colectivo de los empleados municipales, que suprime los excesos de jornada «con carácter periódico». Sin embargo, solo el año pasado el Ayuntamiento tuvo que abonar 1.039.958 euros a este colectivo por las horas extra que se vieron obligados a hacer. En 2020, la cifra ascendió a los 1.099.134 euros.

Ayer mismo, la Corporación murciana anunciaba que la Mesa General de Negociación había aprobado 20 plazas de nueva creación de conductor de vehículos especiales y 5 plazas de bombero —que se añaden a las 16 plazas de la OEP 2022, a las 9 de 2021 y a las 11 de 2020, sumando un total de 41— «con el fin de mejorar el servicio y rebajar en la medida de lo posible esas horas extras», explicaron. Estas 20 se suman a los 14 nuevos conductores que toman posesión el 1 de julio. «De esta forma este equipo de gobierno ha creado en sólo un año 34 nuevas plazas de conductor del SEIS», subrayan.

La Mesa de Negociación aprueba crear 20 plazas más

El número de conductores de este servicio había ido descendiendo desde la última década. Si en 2013 eran 44 trabajadores, en 2016 ya eran menos de cuarenta (39) y en 2020 no llegaban a treinta (29). El Ayuntamiento prevé que vuelvan a ser 39 con la incorporación de los 14 nuevos, siendo la cifra ideal 48, como indican los candidatos.

No obstante, desde la bolsa de trabajo se quejan que los 20 puestos de trabajo no llegarán a materializarse «hasta dentro de año y medio o dos años», lo que tarda en desarrollarse un proceso de oposición de esta naturaleza. Fuentes municipales adelantaron ayer a estar Redacción que la prioridad del equipo de Gobierno es sacar esta oferta extraordinaria con estas 20 plazas nuevas de conductor, por lo que «se está agilizando» la convocatoria. «Actualmente no se puede tirar de la bolsa porque primero hay que hacer la academia, pero se está estudiando ponerla en marcha después de verano», adelantaron.

El Consistorio gastó en 2020 y 2021 más de dos millones de euros en pagar las horas extra de este colectivo

Por cada una de las guardias que hacen los conductores de los bomberos del Ayuntamiento se cobra más de 600 euros, por lo que muchos de los actuales funcionarios del SEIS están recibiendo un salario de entre 7.000 y 9.000 euros al mes, indican los aspirantes de la bolsa, que denuncian que esta es la causa por la que el Ayuntamiento no ‘tira’ de ellos, ya que los trabajadores «prefieren seguir cobrando como lo están haciendo». Fuentes del Ayuntamiento aseguran, por otra parte, que el motivo está en que los integrantes de la bolsa «no han pasado por la academia», como sí que lo han hecho los funcionarios del SEIS.

Los integrantes de la bolsa indican que «siempre que existan plazas vacantes de conductor del SEIS de Murcia se deben cubrir con conductores interinos de la lista de espera oficial, lo que supondría un ahorro de unos 500.000 euros para las arcas del ayuntamiento de Murcia que, en estos momentos, acumulan ya una deuda de 29 millones».

Fue el concejal popular Marco Antonio Fernández el que afirmó durante el Pleno del jueves pasado que el perjuicio contable a las arcas públicas es de, aproximadamente, 500.000 euros.

Por qué 48

El servicio que prestan los conductores de bomberos del SEIS se estructura en seis turnos de trabajo, estando cada uno de ellos constituido por 8 conductores, alguno más en verano como refuerzo de segunda cuba, lo que se traduce en una necesidad estructural de 48 conductores (54 durante los meses de verano) para poder cubrir sus turnos de trabajo diario. Al contar con sólo 22 conductores, a los que hay que restar los de próxima jubilación, hace que la incorporación de las 14 personas que actualmente están en la academia, provenientes de la convocatoria realizada en 2020 (OEP 2017 Y 2018), sigan siendo insuficientes para cubrir adecuadamente el servicio, obligando a seguir realizando innumerables horas extraordinarias.