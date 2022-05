Miguel López Abad: "No me planteo dedicarme a la política, me gusta ser empresario"

Miguel López Abad ha sido reelegido presidente de la Cámara de Murcia sin necesidad de celebrar votaciones gracias al consenso existente. Ahora se plantea una remodelación de la sede para crear espacios destinados «al coworking digital o a un vivero de empresas» aprovechando los fondos Next Generation.

¿Hemos salido de la crisis o la guerra ha llevado a otra peor?

Estamos inmersos en una situación complicada. Gracias a Dios no afecta a la salud, aunque a algunas personas sí les afecta a su salud psicológica, porque no llegan a cubrir todos los gastos. Estamos en una situación de recuperación dudosa.

Antes de la invasión de Ucrania sí se hablaba con mucha alegría de recuperación, pero en las calles se ven muchos locales vacíos.

La experiencia me hace poner el foco en el pequeño comercio y es sorprendente. Cuando focalizas, te das cuenta de que es verdad que unos cierran, pero también se abren otros. Esto es un continuo. No sé cómo será en otras ciudades, pero en Murcia se cierra y se abre. Hay bajos cerrados, pero enseguida ves que ponen otro negocio. Creo que hay un gran movimiento.

Pero eso también indica que hay una mortandad muy alta.

Uno de los motivos por los que la Cámara de Comercio está cogiendo protagonismo es que estamos interactuando mucho más en la sociedad. Hacemos estudios de mercado para tratar de orientar a las personas que tienen un proyecto para ayudarlas a tomar una decisión, analizando si va a ser viable o no o si hay muchos negocios del mismo tipo en su zona. A veces podemos tener buenas ideas, pero no está el éxito garantizado. Nosotros orientamos, formamos, pero al final quien toma la decisión es la persona que tiene la iniciativa.

También han desaparecido muchos comercios tradicionales.

Es cierto, pero también abren otros. El gusto del consumidor ha cambiado mucho y la adaptación de lo analógico a lo digital con la cohabitación de ambas tipologías lleva un proceso, pero creo que se está haciendo rápido, que no ha habido una espantada. Gracias al servicio que ha estado dando el pequeño comercio durante la pandemia hemos podido superar momentos complicados.

Quizás demasiado rápido.

Pero se mantiene el comercio de cercanía, al consumidor le gusta mantener la experiencia de que lo atiendan en una tienda. Iniciativas como Shops Forum no dejan de crecer. También Murcia en la vitrina ha quintuplicado la implicación de los comercios, porque también es un éxito. Es cierto que en la calle Sociedad hay comercios emblemáticos que ya no están, pero veo que hay mucha vida, que se percibe cuando se organizan campañas o se ponen flores en unas acciones que están dando mucha vida. Desde la Cámara apostamos por lo analógico y lo digital, no focalizamos en uno más que en otro.

¿Qué proyectos tiene para estos cuatro años?

Seguir apostando por la formación continua en todas las empresas, dar respuesta a las exportaciones con la nueva Aduana. Después de haber tenido que organizar misiones comerciales telemáticas, estamos haciendo misiones inversas que son un auténtico éxito. La invasión de Ucrania obliga a buscar países alternativos para conseguir productos que venían de allí y de Rusia.

No es muy normal que haya consenso en todos los sectores representados en la Cámara y que solo se presente una lista.

Se está haciendo un trabajo bien hecho y los empresarios también evolucionamos. Cada vez se necesitan mejores representantes empresariales, más unidad y que nos ayuden en el día a día. Desde la llegada a Croem de José María (Albarracín) se ha mantenido la unión y eso hace que el empresariado lo perciba y apueste por la continuidad.

¿Se ha planteado optar a la presidencia de la Croem cuando Albarracín la deje?

Sinceramente, no. En la vida no se puede decir de antemano esto sí o esto no. Después de lo que hemos vivido, de una pandemia y una guerra, si algo hay que aprender es ir día a día; como dice El Cholo: ‘ Partido a partido’. Y lo que hagas, haciéndolo bien, con los cinco sentidos.

Después de esta experiencia, ¿no le tienta entrar en política?

No. Me gusta ser empresario. Me gusta el mundo de la empresas y soy un hombre social.

Han tenido tres consejeros en la Comunidad el último año.

Eso nunca es bueno. Pero tenemos que adaptarnos. Demuestra capacidad y la experiencia que tiene la Cámara y a veces incluso hemos ayudado a los nuevos directores generales que llegaban.