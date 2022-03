Miguel Company: "Ahora es cuando se van a desarrollar las políticas del PSOE en Murcia"

Miguel Company es el nuevo secretario general de Juventudes Socialistas en el municipio de Murcia tras haber presentado su candidatura —la única— a la asamblea de la organización juvenil y haber sido elegido por unanimidad.

Tiene solo 28 años, ¿cuántos en el PSOE?

Seis años. Me afilié a JJSS porque Miguel Ortega, secretario general de las Juventudes a nivel regional, es de mi círculo de amigos. Me llevó a un acto de la presentación de la candidatura de Inma Sánchez, alcaldesa de Santomera, y poco a poco me fui enganchando.

¿Y cómo sentó en tu familia?

Bien. Me padre se reconcilió con el PSOE con mi acercamiento al partido. Él es taxista y siempre estuvo vinculado a los sindicatos. Siempre ha sido una persona comprometida con temas sociales. Su taxi fue el primero en estar adaptado a personas con discapacidad.

Defiende la participación en política desde joven.

Mi primer despertar político fue con el 15M. Entonces ya tenía espíritu crítico y era muy activo en las mareas. Pasado el mosqueo de aquel movimiento, me di cuenta de que al partido al que me encontraba más cercano era el PSOE.

¿Se nace político o es una profesión para ejercer solo por momentos?

La vida es cíclica y son etapas. No siempre se puede estar con la misma implicación y hay momentos en los que no se está muy ilusionado. La vida personal también influye. Ha habido momentos en que no podía dedicar tiempo al partido porque tenía que llevar dinero a casa. Soy de familia numerosa.

Siempre ha estado defendiendo a la comunidad LGTBI desde el PSOE.

Cierto. Mi movilización política está vinculada a mi condición sexual. Siempre he protestado contra las agresiones y mis primeras acciones con el PSOE fueron pidiendo la Ley de Igualdad LGTBI.

¿Cuáles son sus retos como secretario general?

Empezamos al final de una legislatura muy especial, en donde el PSOE ha vuelto a gobernar en Murcia tras 26 años. Yo no lo había visto nunca. Vamos a estar volcados con el Ayuntamiento. Les vamos a trasladar las necesidades de los jóvenes y sus puntos de vista y a intentar explicar a la gente lo que están haciendo desde el Consistorio. Además, tenemos que preparar la organización para el esprint final antes de las elecciones.

¿No está explicando bien el Ayuntamiento lo que hace?

No es eso. Este va a ser el primer año con presupuestos propios del PSOE. Ahora es cuando empieza el Ayuntamiento a desarrollar las políticas propias de José Antonio Serrano.

¿Lo ves repitiendo el año que viene?

Sí, lo doy por hecho.

¿Quién tiene más tirón entre los jóvenes: PSOE o Vox?

El último Cemop dice que, entre la juventud, el PSOE es el partido que despierta más simpatías. Pero tenemos retos y, precisamente, luchar contra la desinformación y los populismos, entre ellos.