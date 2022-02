Los funcionarios que hacen los pliegos de condiciones en el Ayuntamiento van a contar con un refuerzo para realizar su trabajo, ya que el Gobierno local en la Junta celebrada el 31 de diciembre pasado, aprobó la contratación de una empresa que prestará asistencia técnica a este servicio, un trabajo por el que recibirá 210.053 euros por 18 meses de asesoramiento.

Este nuevo contrato del Ayuntamiento fue adjudicado fuera del orden del día a la mercantil madrileña Sciencie &Innovarion Link Office (SILO), una empresa que cofundó Cristina Garmendia, la que fuera ministra de Ciencia e Innovación en el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero entre 2008 y 2011.

Al concurso convocado por la Administración local, bajo el epígrafe ‘Servicio de asistencia técnica para la innovación y desarrollo de los procedimientos de contratación pública en el Ayuntamiento de Murcia’, se presentaron tres empresas más que no estuvieron de acuerdo con su exclusión del procedimiento y recurrieron ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, según consta en el expediente que fue remitido a la Junta de Gobierno el 31 de diciembre, al que ha tenido acceso esta Redacción.

Este departamento del Ministerio de Hacienda, que se creó para evitar pleitos contra las administraciones públicas en los tribunales, dictaminó en diciembre pasado que rechazaba las alegaciones presentadas por las tres empresas licitadoras que recurrieron. Esta resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales allanó el camino para adjudicar el contrato a la firma que fundó la exministra Garmendia.

El concejal de Fomento y vicealcalde, Mario Gómez, que preside la Mesa de Contratación del Ayuntamiento que analiza las ofertas recibidas para los distintos contratos de la Administración local, ha explicado que a esta licitación «se han presentado distintas ofertas y se la ha llevado la mejor. Los técnicos municipales son los que han hecho los informes». Sobre que la empresa haya estado vinculada a una ministra socialista, el edil naranja reiteró que «en la Mesa de Contratación están técnicos de distintos departamentos como Intervención y Servicios Jurídicos y todo se ha hecho conforme a los informes positivos elaborados por los técnicos».

La adjudicación a la empresa Sciencie&InnovarionLink Office, que también trabaja para el Gobierno valenciano, de este servicio de asesoramiento fue aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno que, en alguna ocasión no ha emitido un único criterio en sus deliberaciones, según consta en el acta consultada por esta Redacción. La firma contratada recibirá este 2022 109.458 euros correspondiente a los meses de enero a noviembre y 87.566 euros desde el 1 de diciembre de este año hasta el 26 de julio de 2023. Unos 18 meses de contrato por los que recibirá 210.053 euros.

El vicealcalde ya planteó contratar esta asistencia técnica por el colapso del servicio de Contratación y la falta de personal con el anterior Gobierno local de coalición en febrero de 2021, un mes antes de la moción de censura que dio el bastón de mando a los socialistas. Según Gómez, este asesoramiento es ahora más necesario que nunca por la recepción, por parte del Ayuntamiento, de fondos europeos, entre ellos, los Next Generation, que tienen unos requerimientos específicos y un tratamiento especial. «Esta empresa formará a los funcionarios para hacer los pliegos de condiciones de manera adecuada y reduciendo la parte subjetiva», puntualizó el edil de Ciudadanos.

Una compañía con más exaltos cargos socialistas

La empresa contratada para asesorar a los técnicos municipales que hacen los pliegos de condiciones cuenta entre sus accionistas con el que fuera director de Gabinete de la exministra Garmendia, Jorge Barrero. Además, en la plantilla de la citada compañía, según se puede apreciar en su página web, aparecen otros exaltos cargos socialistas: Antonio López, cofundador y asesor del Gabinete de Garmendia y Diego Monux, cofundador también y director adjunto del Gabinete de la exministra. También están en SILO Mar Rodríguez, que fue directora general de Administración Pública en la Xunta de Galicia hasta 2009, y Juan Manuel Garrido, alto cargo durante un año con la alcaldesa madrileña Manuela Carmena.

PP, Podemos y Vox exigieron que se anulara ese procedimiento

El contrato de asistencia técnica para los procesos de contratación del Ayuntamiento de Murcia no fue bien visto por los grupos de oposición Podemos y Vox, que se unieron al PP para exigir al nuevo Gobierno local que diera marcha atrás y desistiera de llevar a cabo esa iniciativa. Ese planteamiento fue expuesto por el edil popular Eduardo Martínez Oliva, quien presentó una moción en el Pleno de julio de este año y que fue aprobada con los votos de PP, Vox y Podemos y rechazada por los concejales socialistas y de Cs. En esa moción se instaba a la Junta de Gobierno a anular el procedimiento. El concejal de Fomento y vicealcalde, Mario Gómez, explicó a esta Redacción que considera que no se ha vulnerado el mandato del Pleno porque «esa moción era para que no se externalizara el servicio y lo que se ha contratado es una asistencia técnica de asesoramiento. En ningún caso se está externalizando», insistió. Además, puntualizó que «como la nueva Ley de Contratos del sector público exige una serie de condicionantes, desde el punto de vista medioambiental, social, etc., es necesario ese trabajo de orientación y asesoramiento» de cara a la confección de pliegos de condiciones de los contratos municipales.