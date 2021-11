La Noria Outlet Shopping vuelve a celebrar el Black Friday como se merece. Con la Outlet Black Week, el centro ofrece a los visitantes una semana de ofertas exclusivas y una programación diseñada para el disfrute de toda la familia.

La programación de la Outlet Black Week consta de:

Descuentos exclusivos en marcas premium para adelantar los regalos de Navidad.

Un Casino donde los asistentes podrán participar y ganar premios directos.

donde los asistentes podrán participar y ganar premios directos. El tradicional encendido de la Navidad en un espectáculo de magia gratuito el viernes a las 19:00.

El mercado de diseño que reúne lo mejor de la escena murciana de artesanos el sábado desde las 12 h hasta las 21 h.

Una semana de descuentos extra en La Noria Outlet Shopping

En la Outlet Black Week de La Noria el visitante encontrará grandes descuentos en sus marcas favoritas. Una semana que contará con fechas clásicas del centro como son el Superjueves y el Black Friday.

Además, La Noria organizará durante tres días un evento titulado “El Casino de La Noria” donde los participantes podrán ganar premios directos. La mesa junto al crupier estará disponible de jueves a sábado, en horario de 11:30 a 13:30 de la mañana y de 17:00 a 21:00 de la tarde, los asistentes podrán probar fortuna en el Casino de La Noria Outlet y conseguir premios directos como son: vales de compra directos en las tiendas del centro, un portamóviles de bambú, un kit de siembra y otros más.

La participación es muy sencilla. El usuario deberá escanear el código QR, inscribirse en el sorteo y seleccionar una carta de la baraja del crupier.

El viernes más luminoso en La Noria Outlet

El viernes 26 a las 19:30 horas se celebrará el tradicional espectáculo de encendido navideño en el paseo principal del centro. Un show de magia al aire libre con el que todos los asistentes, junto al mago, encenderán la Navidad.

Por último el sábado el centro ofrecerá al visitante uno de sus eventos estrella de este año: The Gallery, Mercado de diseño. Un espacio donde encontrar la mejor representación de firmas emergentes de artesanía y diseño ‘made in Spain’. Una oportunidad para adelantar las compras navideñas y sorprender con regalos originales y con personalidad. The Gallery se celebrará el sábado 27 de las 12 h. a las 21 h. en el paseo central de palmeras

Único centro outlet en la Región de Murcia

Inspirado en un colorido village mediterráneo y a tan solo 10 minutos del centro de Murcia, La Noria Outlet Shopping se diferencia por su oferta comercial así como las promociones permanentes durante todo el año con descuentos que van del 30% al 70%. Su Amplio aparcamiento, el acceso directo desde la autovía así como los servicios disponibles para el cliente hacen de La Noria Outlet Shopping una opción perfecta para un día de compras.

Más sobre La Noria Outlet Shopping