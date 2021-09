La reapertura escalonada de los servicios de cantina y peluquería en los centros sociales de mayores (CSM) de Murcia comenzó ayer. Hasta 19 centros abrieron de nuevo sus puertas y, según fuentes del Ayuntamiento, sin incidencias destacables «y de forma consensuada con los concesionarios de los servicios». Los centros que han comenzado a ofrecer servicios son: Torreagüera , El Esparragal, Puente Tocinos, Los Ramos, San Basilio, Santa Eulalia, La Albatalía, La Alberca, Valladolises, Aljucer, San Ginés, Baños y Mendigo, Barriomar, Corvera, Churra, Santa Cruz, Vistabella, Ermita de Burgos de Nonduermas y Santiago y Zaraiche.

La concejal de Mayores, Paqui Pérez, señala que el objetivo es ir dando cumplimiento al protocolo establecido en el Plan de Contingencia, que establece que los servicios de peluquería y cantina se presten «con cita previa y siguiendo las medidas de seguridad sanitarias»

Para la edil, el objetivo es recuperar la normalidad de manera gradual, siguiendo estrictamente todos los indicadores «para poder compatibilizar la seguridad sanitaria y la necesidad de sociabilización de las personas mayores».

Desperfectos en Corvera

No todos los centros pudieron abrir ayer en condiciones. El PP puso de ejemplo las múltiples deficiencias en el de Corvera. La cámara frigorífica no funciona, se han desprendido azulejos, no se dispone de hidrogel y hay graves problemas de humedades. Los populares también lamenta la falta de organización y de información básica de prevención y seguridad ante la covid en estos espacios.