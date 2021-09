El concejal Jesús Pacheco denunció ayer una «campaña de acoso» contra su persona y contra el Partido Popular por parte del PSOE y Ciudadanos y adelantó que presentará una querella por injurias y calumnias contra las personas que la están articulando. Según considera, con esta campaña se intenta dañar, además de a su partido, la profesionalidad de los funcionarios municipales, su honor y el de su familia. «No todo vale. No vamos a a aceptar la mentira, no nos vale la demagogia, no nos vale el daño gratuito», lamentaba Pacheco en rueda de prensa.

Las pruebas del PP

Respaldado por el resto de concejales del Grupo Municipal Popular, Pacheco mostró un informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, fechado en noviembre de 2019, en el que los técnicos dan el visto bueno a las modificaciones del contrato de luces de Navidad solicitadas por el Servicio de Cultura al entender que se cumplen los «requisitos fácticos y económicos y legales para proceder».

Además, el anterior equipo de Gobierno local asegura que los cambios en el contrato se realizaron en base a «peticiones expresas de los ciudadanos, asociaciones, comerciantes y distritos, que pidieron un refuerzo de la iluminación navideña».

El PP cree que está comprobado que la modificación se realiza conforme a derecho en base a peticiones expresas, que se hace cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que fijan los pliegos y con el visto bueno de los funcionarios a través de los informes de Servicios Jurídicos, Intervención y Jefe de Servicio. Del mismo modo, se preguntan que, si el contrato era irregular, por qué no lo paralizó el concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento, Mario Gómez, quien intuyen que está detrás de la denuncia.

Respecto a este asunto, fuentes municipales señalan que el concejal de Fomento sí se negó a firmar el contrato de iluminación navideña el mismo día del encendido, lo que llevó al alcalde Ballesta a recuperar las competencias que tenía delegadas en el edil de Cs.

Por otra parte, los populares recuerdan que es «normal» que existan diligencias de investigación después de que se presente una denuncia ante la Fiscalía, motivo por el cual, «a fin de establecer los hechos», el entonces responsable de las luces de Navidad, Jesús Pacheco, ha sido llamado a declarar.