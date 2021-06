Los vecinos del entorno de la Costera Norte a la altura de Guadalupe han perdido la paciencia. Esta infraestructura sigue incompleta desde hace cuatro años. El último tramo, el que va desde la rotonda de Terra Natura hasta Guadalupe, un recorrido de 1,5 kilómetros, sigue sin acometerse a pesar de que el proyecto existe desde hace años. Se da la circunstancia de que ese tramo es a día de hoy un bancal de tierra que sirve de remanso para las aguas pluviales.

«Es un foco de infecciones porque el agua de lluvia se queda allí durante meses; un parque temático para el mosquito tigre por ejemplo», señala uno de los vecinos de la zona que denuncia que llevan años demandando una solución al Ayuntamiento. Otros vecinos aseguran que cuando las lluvias son muy abundantes han llegado a provocar cortes de tráfico en las carreteras colindantes e inundaciones en los sótanos de las viviendas próximas.

El alcalde pedáneo de la zona, de Vox, José Joaquín Arias, ya no sabe qué hacer. «He remitido numerosos escritos al Ayuntamiento pero todo sigue igual; ahí sigue la piscina municipal improvisada; todavía queda agua de las lluvias que cayeron en mayo, y allí vive gente; ya no sólo por los mosquitos que atrae, es que hay hasta patos y ranas». Indica que la solución no puede ser aplanar la superficie, porque el agua bajaría hasta un parque de la pedanía. «Una técnico municipal estuvo documentándose y analizando la situación pero de eso hace ya dos años», lamenta el pedáneo.

Pleno de 2020

Este asunto fue llevado por el partido Vox al Pleno del Ayuntamiento de Murcia de septiembre de 2020 y allí se reveló que existe un problema competencial. Mientras que la Corporación municipal acordó, por unanimidad, instar a la Consejería de Fomento a realizar un plan de ejecución y finalización de las costeras de conformidad con el proyecto inicial del año 2009, el Gobierno regional aseguró que ya cedió al Ayuntamiento «la titularidad de 8 carreteras (35,4 kilómetros)» y que aportó «una financiación de 10 millones de euros en 2019 para terminar de construir las Costeras Norte y Sur del municipio y la variante de la pedanía de Sangonera la Verde».

Las Costeras Norte y Sur, que tienen unos 22,6, conectan por el norte El Esparragal, Cabezo de Torres y Churra, y Guadalupe de Maciascoque y La Ñora, donde empalma con las autovías A 7 y A30, y por el sur, San Ginés, El Palmar, La Alberca, Santo Ángel, Algezares y la variante de Sangonera la Verde.

El Ayuntamiento alerta del peligro de las aguas estancadas

El Ayuntamiento de Murcia ha intensificado el dispositivo del Plan de Emergencias Contra los Mosquitos, que se desarrolla durante todo el año, debido a las altas temperaturas.

Hasta el momento, informan fuentes municipales, entre enero y mayo, se ha actuado de forma programada en todos los barrios y pedanías del municipio y, ahora se volverán a realizar los tratamientos en aquellos espacios donde se ha detectado proliferación de mosquitos. Una de las advertencias del Ayuntamiento es eliminar espacios donde se pueda acumular el agua.