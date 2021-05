Ismael Yahvé Ruiz Escudero es el nuevo coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Murcia. Este técnico en Emergencias Sanitarias de 25 años está estudiando en Alicante el Grado Superior de Coordinación en Emergencias y Protección Civil.

¿Es posible compatibilizar los estudios con la coordinación de los voluntarios?

Pues sí, y además trabajo en la Consejería de Sanidad. Duermo ocho horas y todo lo demás para el trabajo.

El PP ha criticado su designación, la consideran una imposición del PSOE y que ha faltado sensibilidad con la anterior coordinadora.

El comunicado del PP tiene algunos errores; este puesto no está ocupado por un funcionario público, nosotros no cobramos un sueldo del Ayuntamiento. Agradezco la labor de la anterior coordinadora, Carmen Mateo, pero es una mujer que por su trabajo o por sus circunstancias no era muy visible dentro de la agrupación y me consta que llevaba casi un año diciendo que se quería ir. Por eso me sorprendió mucho que se molestara tanto cuando se produjo el relevo. Cabe recordar que Carmen es la presidenta de la Junta Vecinal de Barrio del Progreso en representación del PP y que estuvo en las listas municipales, quedándose a dos puestos de entrar en la Corporación municipal. Igual todo eso ha influido un poco en las críticas...

"Falta personal para cubrir una población como la tiene Murcia; me consta que el edil está trabajando para sacar nuevas plazas"

Ha estado cuatro años en la agrupación de Murcia, ¿qué aspectos hay que mejorar?

En este momento, en el grupo general de Murcia capital tenemos 65 personas activas. Para prestar servicio a la población que tenemos no es suficiente. Este servicio lleva mucho tiempo pidiendo personal de apoyo, y en este sentido debo decir que el concejal está trabajando en ello para sacar nuevas plazas en el servicio a través del funcionariado.

Además, la profesionalización es uno de los objetivos que tenemos todos, sobre todo, en un contexto como el que hemos vivido con la pandemia que ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con servicios de emergencia muy preparados. Todos los avances que se produzcan deben estar regulados con la Ley de Emergencias y Protección Civil que está a punto de llegar a la Asamblea. En virtud de ella, es importante que se nos reconozca como agentes de la autoridad; tenemos los mismos problemas que puede tener un policía local a la hora de estar en un dispositivo de riesgo previsible. Hoy, a la hora de cortar una carretera, estamos vendidos porque no tenemos un respaldo legal.

¿Qué perfil medio tiene el voluntario?

El personal es muy variado, pero hay mucho perfil profesional del ámbito sanitario, técnicos en emergencias sanitarias, enfermeros e incluso contamos con una médico. Date cuenta que las titulaciones superiores en técnico de emergencias llevan muy poco tiempo; yo estoy en la quinta promoción, la cuarta está haciendo el segundo año, por lo que en la que calle, con título, sólo hay tres promociones.

"Agradezco el trabajo de la anterior coordinadora, pero llevaba un año diciendo que quería irse"

Habrá tenido que vivir momentos muy complicados

Muchos, y no hace falta que sean de gran magnitud como con la pandemia o la DANA. Hay situaciones sociales y familiares, como un accidente donde hay un fallecido que es menor, en los que tienes que hacerte cargo de la familia, y son momentos difíciles y emocionantes en el sentido de que es una muerte no esperada que deja a una familia rota.

¿Hay que tener la cabeza bien amueblada?

El pilar fundamental ahora mismo es la formación y práctica. Es lo que luego, en una situación de emergencia donde hay mucho estrés, te va a ayudar a sistematizarlo y a no quedarte bloqueado, porque al final somos personas y sentimos igual, como todos, y es normal que algún compañero se encuentre con una situación que lo pueda superar. Aunque en el momento del servicio no queramos hacerlo visible, cuando llegamos a casa eso sale, aunque nadie lo vea.

Al final, este servicio es esencial en el día a día; desde una colaboración con Cáritas para llevar comida y productos de higiene básica a familias sin recursos hasta la DANA o una pandemia, donde hemos tenido compañeros que han llevado ayuda a casas de personas que eran positivas, con el riesgo de llevarse a casa el virus, y todo eso en un trabajo sin remunerar, aunque, creo, muy reconocido por la sociedad.

¿La vacunación de los voluntarios de Protección Civil sigue en el aire?

Algunas agrupaciones sí han podido vacunar a sus voluntarios, pero en otras está costando, entre otras, la de Murcia; la Consejería argumenta que la estrategia nacional solamente reconoce al personal profesional, pero la figura del voluntariado no. En Protección Civil no estamos muy satisfechos con la gestión regional en este asunto. Incluso los voluntarios en puntos de vacunación covid no han iniciado su inmunización por el mero hecho de ser de Protección Civil.