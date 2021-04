Sillones cambiados en el Ayuntamiento de Murcia durante la celebración del primer Pleno del Consistorio con el PP en la oposición tras 26 años gobernando en la Glorieta. El escenario era el mismo, pero, sin embargo, en la silla de presidencia del Salón de Plenos ya no se sentaba José Ballesta, sino el regidor socialista José Antonio Serrano.

El alcalde estuvo durante su ‘estreno’ en el Pleno atento a que todos los concejales cumpliesen con los tiempos marcados en sus intervenciones, algo que en ocasiones tuvo que recordar a varios de ellos. El cuento había cambiado y ahora los populares arremetían contra el Gobierno y el PSOE se encargaba de defender las gestiones realizadas durante este mes de mandato.

No se lo pusieron fácil a Serrano. En un momento dado, el concejal popular José Guillén pedía el turno de palabra por alusiones personales durante el debate de una moción, a lo que el alcalde mostró su autoridad negándole la palabra. «Usted se retrata», le dijo Guillén al primer edil. El PP denunció más tarde «la actitud autoritaria de Serrano en su primer Pleno como alcalde».

Además, durante el largo día de debate se vivieron dos plenos: el ordinario, en el que se debatían las distintas mociones; y el de la guerra PP-Mario Gómez. Una relación rota y que ya no tiene arreglo. «Llevaban 26 años en el Gobierno y utilizaban todos los medios de esta casa para su beneficio propio y particular», denunció Mario Gómez ante la portavoz municipal del PP, Rebeca Pérez, quien calificó el tono del vicealcalde y exsocio de Gobierno de «perdonavidas, soberbio y tabernario».

Y es que el Pleno comenzó ‘caliente’ desde el primer minuto, ya que la primera moción en la ‘era postPP’ en el Gobierno de la Glorieta fue contra el transfuguismo «como forma de corrupción política en las instituciones» y que continuó reviviendo las causas y consecuencias de la moción de censura contra Ballesta.

Los cuchillos volaban en el Salón de Plenos. José Guillén acusaba a Gómez de llevar «la mentira por bandera», mientras que el vicealcalde y exsocio de Gobierno de los populares siguió cargando contra el PP: «Ustedes están donde están por querer meterse en competencias que no tenían, por querer usurpar un pacto que no cumplieron». Ya por la tarde se abrió un nuevo frente. El portavoz de Podemos, Ginés Ruiz, cuando tocaba debatir las mociones de Vox, anunció que su grupo no iba a intervenir en las propuestas del partido que lidera José Ángel Antelo: «No podemos debatir con un partido que trivializa las amenazas de muerte. Difunden un discurso de odio que es rechazado en toda Europa menos aquí», dijo.